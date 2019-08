Podle policie byl Crusius zadržen krátce po střelbě necelý kilometr od místa činu. Se zdviženýma rukama se vzdal policistům na křižovatce, kde zastavil jeho vůz. Kam měl namířeno, není známo. "Já jsem ten střelec," prohlásil podle detektiva Adriana Garcii při zadržení. Při výslechu odpovídal na dotazy vyšetřovatelů a řekl jim, že při útoku mířil na Mexičany.

Z dvaadvaceti jeho obětí bylo osm mexických občanů a mnozí další měli hispánská jména, napsala agentura AP. Crusius střílel v nákupním centru, v němž bylo v té době asi 3000 lidí.

Jednadvacetiletý vrah je dáván do souvislosti s anonymním manifestem, který se před střelbou objevil na internetu a v němž se hovoří o "hispánské invazi do Texasu" a o plánu rozdělit Ameriku na území podle ras. Do El Pasa, města se silnou hispánskou komunitou, cestoval deset hodin z dallaského předměstí Allen, kde bydlel. S sebou si vzal útočnou pušku AK-47 a několik zásobníků.

Podle amerických médií je Crusius nezaměstnaný a nemá žádný příjem ani majetek. Nejspíš nebyl součástí organizované skupiny plánující další útoky. Kromě útoku z nenávisti má být obžalovaný z vraždy, ve vazbě je bez práva propuštění na kauci. Hrozí mu trest smrti, který budou podle listu The Washington Post prokurátoři žádat.