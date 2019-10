Na internetu se objevilo také video samotného útoku. Atentátník ho pomocí kamery umístěné na helmě přenášel na platformě Twitch, která slouží především k online sledování počítačových her. Podle platformy zhruba 35minutové video zhlédlo kolem 2200 lidí, než bylo smazáno.

BREAKING: 35-mins of head-mounted camera footage of #Halle #Germany shooting was posted on video game site, showing first-person footage of his ammo and the shooting similar to that of NZ attack. Shooter says in English prior to shooting: The “root of all problems are the Jews.” pic.twitter.com/d1QZyAqBD4