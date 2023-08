K trestu smrti byl odsouzen muž, který zaútočil v říjnu 2018 na synagogu v americkém Pittsburghu a zastřelil 11 lidí. Bývalý řidič kamionu Robert Bowers byl při činu motivován nenávistí vůči Židům. Dvanáctičlenná porota padesátiletého muže už v polovině června uznala vinným ve všech 63 bodech obžaloby. Porota rozhodla, že si zaslouží trest smrti, ve čtvrtek trest vyhlásí soudce, který se musí řídit názorem poroty.

Střelba u synagogy v americkém Pittsburghu | Foto: ČTK/AP/Pam Panchak

O rozhodnutí informoval deník The New York Times (NYT). Podle listu je to první rozsudek smrti v době prezidentství Joea Bidena.

Když soudce děkoval porotě za její práci, měl slzy v očích a uvedl, že děkovnou řeč pronesl již mnohokrát, ale nikdy tak upřímně jako nyní, napsal NYT na svém webu. Slyšení, na kterém soudce vynese rozsudek doporučený porotou, tedy trest smrti, je naplánováno na čtvrtek v 9 hodin ráno místního času (15:00 SELČ) ve stejné soudní síni.

Deník připomněl, že mohou uplynout roky či možná až desetiletí, než bude trest skutečně vykonán; každý případ rozsudku smrti totiž automaticky podléhá odvolacímu řízení.

Při odchodu od soudu mnozí pozůstalí po obětech ze synagogy plakali. Rozsudek uvítal i rabín Jeffrey Myers, který útok přežil. Pozůstalí teď podle něj mohou skutečně znovu začít žít.

Nejkrvavější antisemitský útok v dějinách USA

Střelba v synagoze Tree of Life, při níž přišli o život věřící ve věku 54 až 97 let a několik dalších lidí utrpělo zranění, je označována za nejkrvavější antisemitský útok v dějinách Spojených států. Podle vyšetřovatelů tam Bowers začal střílet v čase sobotní bohoslužby puškou typu AR-15 a dalšími zbraněmi a policii řekl, že „všichni Židé musí zemřít“.

Podle prokuratury v synagoze vypálil přes 100 kulek.

Názor poroty na střelcovu antisemitskou motivaci byl jednomyslný. Shodli se také, že Bowers svých činů nelituje. Útočník si vybral synagogu jedné z nejstarších a největších židovských komunit v zemi, aby „maximalizoval zkázu, umocnil dopady svého zločinu a vyvolal strach v místní, národní i mezinárodní židovské komunitě,“ cituje porotu agentura AP.

Při střelbě u americké synagogy zahynulo jedenáct lidíZdroj: ČTK/AP/Gene J. Puskar

Porota volila mezi trestem smrti pro odsouzeného a doživotním vězením bez nároku na podmínečné propuštění. Obhajoba nepopírala, že Bowers útok naplánoval a provedl, ale tvrdila, že pachatel trpí celoživotní duševní chorobou a má halucinace, uvedla agentura Reuters. Porota odmítla, že by Bowers trpěl duševní chorobou; činy podle ní spáchal z nenávisti, píše NYT. Odsouzený na vynesení verdiktu prakticky nijak nereagoval, stejně jako během celého procesu, dodává AP.

Stane se odsouzený mučedníkem?

„Rozhodnutí poroty je důraznou připomínkou, že je třeba i nadále ostražitě bojovat proti antisemitismu, ať už se skrývá kdekoli,“ uvedl prezident Světového židovského kongresu (WJC) a významný donátor Ronald Lauder.

Naopak podle odpůrců hrdelního trestu verdikt učiní z Bowerse vzor pro další vrahy. Odvolací řízení prý navíc bude otevírat rány pozůstalých. „Místo toho, aby tento rasistický a antisemitský terorista upadl v zapomnění, získává slávu jako mučedník u dalších, kteří smýšlejí stejně jako on,“ uvedl podle NYT Abraham Bonowitz, šéf organizace Death Penalty Action.