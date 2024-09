Pomoc Ukrajině má od 24. února 2022 skokovou tendenci. V prvních dnech byly kontroverzní i zásilky granátů a starších typů samopalů z České republiky. V té době nikdo nepředpokládal, že by na Ukrajinu mohlo proudit něco výkonnějšího než ruční zbraně.

O pár měsíců později už však začaly přes polsko- a rumunsko-ukrajinskou hranici proudit obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty a dokonce i tanky. Staré sovětské konstrukce z České republiky a Polska poté doplnily také dlouho očekávané americké tanky Abrams, německé leopardy nebo britské challengery. A nakonec došlo i na tolik kýžené bojové letouny F-16, byť doposud v omezeném počtu.

Storm Shadow a ATACMS

Velkou taktickou vzpruhou pro bojující jednotky byly dodávky amerických dalekonosných raketometných systémů HIMARS, které umožňují na velké vzdálenosti mnoha desítek kilometrů ničit bodové cíle s vysokou přesností. Jejich nasazení Ukrajinci využili bezezbytku a jen během prvních týdnů zničili v Donbasu několik významných skladišť zbraní a munice a velitelských stanovišť i s posádkami. Úspěšně se jim k tomu podařilo zaútočit i na námořní infrastrukturu.

Po dlouhém naléhání nakonec prezident Volodymyr Zelenskyj vyjednal v Bílém domě také dodávky balistických raket ATAMCS. Ačkoli Ukrajina dostala minimálně zpočátku rakety se základním doletem 160 kilometrů, mohla i tak začít napadat cíle daleko za frontovou linií. Modernější typy raket přitom dosáhnou až na vzdálenost přes 300 kilometrů, na kterou mohou dopravit vysoce výbušné hlavice, stejně jako hlavice se submunicí. S navedením přes GPS má systém vysokou úroveň přesnosti, takže je účinný proti důležitým cílům, jako jsou nepřátelská protivzdušná obrana, dělostřelectvo a velitelské uzly.

Storm Shadow/SCALP close info Zdroj: Col. Mark Werth, Director, Air System Requirements, Public domain, via Wikimedia Commons zoom_in Storm ShadowStorm Shadow je střela s plochou dráhou letu dalekého dosahu, vyvinutá společností MBDA. Je určena k ničení vysoce chráněných cílů, jako jsou bunkry a velitelská stanoviště. Střela je naváděna inerciálně, pomocí GPS a infračerveného senzoru, což jí umožňuje přesný zásah i v náročných podmínkách. Dosah střely je přibližně 560 km a její bojová hlavice obsahuje dvě různé výbušné nálože. Storm Shadow je ve výzbroji několika zemí, včetně Spojeného království, Francie a Saúdské Arábie. Poprvé byla použita v bojových operacích během války v Iráku v roce 2003. Od té doby byla nasazena v několika dalších konfliktech, kde se osvědčila jako velmi účinná zbraň proti strategickým cílům.

Na jaře 2023 se významně zvýšil počet ruských útoků na ukrajinskou civilní infrastrukturu. Britská vláda proto 11. května 2023 oznámila, že Ukrajině dodá střely s plochou dráhou letu Storm Shadow (vyráběné taktéž ve Francii pod názvem SCALP), podle tehdejšího britského ministra obrany Bena Wallace však s tím omezením, že střely budou používány na cíle uvnitř bojové zóny, tedy na Krymu, Donbasu a v blízkém příhraničí.

28. května 2024 pak francouzský prezident Macron vydal přelomové rozhodnutí povolit Ukrajině používat rakety SCALP k úderům na cíle uvnitř Ruska. Reálnou podobu této iniciativě však dávají až poslední dny, kdy se setkávají britští a američtí představitelé (Spojené státy pro Storm Shadow dodávají některé systémy) a deník The Guardian dokonce naznačuje uvolnění omezení i z jejich strany.

Putin Ukrajincům nevěří

Prezident Vladimir Putin i v reakci na to vystoupil v ruské televizi s prohlášením, ve kterém se už poněkolikáté snažil označit NATO za jednu ze stran konfliktu a také naznačil, že střely dalekého dosahu neznamenají pro jeho zemi žádnou hrozbu: „Ukrajinská armáda nás není schopna zasáhnout moderními vysoce přesnými dálkovými systémy západní výroby. To je možné pouze pomocí zpravodajských dat ze satelitů, která Ukrajina nemá, jedná se pouze o data ze satelitů Evropské unie nebo Spojených států – obecně ze satelitů NATO,“ uvedl.

| Video: Youtube

Putin zde bezpochyby naráží na jeden z prvků navedení střel Storm Shadow. Ty kombinují několik typů navádění - od inerciálního, které polohu určuje pomocí výpočtu rychlosti a pohybu vnitřních laserových gyroskopů, přes družicové až po elektrooptické. Již tradiční metodou programování střel, které v nízké výšce kopírují terén a mohou na rozdíl od balistických raket manévrovat, je průběžné porovnávání okolní krajiny se satelitními obrázky, které jsou nahrané do paměti střely před odpálením.

Zde se však ruský prezident může mýlit. K naprogramování tohoto typu navedení Ukrajinci pravděpodobně nepotřebují západní pomoc, protože k satelitním datům je dnes možné se dostat mnoha způsoby. Jak je vidět na fotkách, aktuální satelitní fotografie ve vysokém rozlišení nabízí řada soukromých firem.

close info Zdroj: Maxar inc. Public domain zoom_in Satelitní snímky ruské letecké základny Engels od soukromé společnosti Maxar.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, CC by 3.0, MT_denik-630 data-description= zoom_in Detailní analýza satelitních snímků ruské letecké základny Engels, která se objevila na sociálních sítích.

Ve druhé části svého prohlášení prezident Putin upozornil na další možný háček. „Druhý a velmi důležitý, možná klíčový fakt je, že letové mise pro tyto raketové systémy mohou ve skutečnosti provádět pouze vojenští pracovníci zemí NATO. Ukrajinský vojenský personál to nemůže udělat,“ konstatoval.

I zde se ale může mýlit. Programování raket totiž Ukrajinci již jistě zvládnou sami, bez přímé každodenní asistence specialistů z Francie či Británie. Svědčí o tom i občasná kritika jejich použití střel proti sporným cílům, která se ozývala dříve zejména z Londýna.

V rozhovoru pro BBC pak generální ředitel poradenské společnosti Sibylline a bývalý důstojník britské armády Justin Crump uvedl, že Storm Shadow jsou pro Ukrajinu velmi účinnou zbraní, která přesně zasahuje dobře chráněné cíle na okupovaném území. „Není překvapením, že Kyjev lobboval za jejich použití uvnitř Ruska, zejména k cílení na letiště využívaná k útokům klouzavými pumami, které v poslední době brzdí ukrajinské frontové úsilí,“ řekl.

Analytici zároveň dlouhodobě oceňují význam střel Storm Shadow zejména při útocích na lodě ruského námořnictva, které jako kompaktní bojová síla v Černém moři prakticky přestalo existovat. Matthew Savill, ředitel vojenského výzkumu v renomovaném think tanku RUSI, se domnívá, že zrušení omezení by Ukrajině přineslo dvě hlavní výhody. Zaprvé by to mohlo pomoci přinutit také Američany, aby povolili Ukrajině používat balistický sytém ATACMS v jeho maximálním doletu, a zadruhé by to pro Rusko představovalo dilema, jak rozmístit cenné prostředky protivzdušné obrany, což by podle něj mohlo usnadnit průniky ukrajinských dronů.