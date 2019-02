Humanitární konvoj se nakonec podle dostupných informací musel vrátit zpět do Brazílie. Příznivcům opozičního lídra Juana Guaidóa, jenž se sám prohlásil za úřadujícího prezidenta Venezuely a kterého v této funkci uznala už i řada států včetně USA či zemí Evropské Unie, se totiž nepodařilo prolomit linie tvořené Madurovou armádou.

A podobná je situace i na druhé straně Venezuely u hranic s Kolumbií. S ní Nicolas Maduro podle vlastního prohlášení přerušil diplomatické styky a oznámil, že její diplomaté mají jeden den na opuštění jeho země. Jedná se o reakci na zjevnou podporu Guaidóa ze strany kolumbijské vlády.

#Venezuela ??: desperate Venezuelans clash with the #GNB on the Santander border bridge as they try to get the humanitarian aid across into #Vzla. #23Feb pic.twitter.com/NbxO9ROsec