Súdán po několika dnech bojů mezi tábory dvou znepřátelených generálů opouští občané západních zemí, včetně Česka. Dva z pěti Čechů v zemi odletěli německým speciálem, oznámil na twitteru ministr zahraničí Jan Lipavský. Evakuaci diplomatů a dalších občanů oznámily Spojené státy, Británie, Německo či další evropské státy. Francie a Nizozemsko uvedly, že pracují na tom, aby z africké země dostaly i lidi ze „spřátelených partnerských zemí“. Ozbrojené střety pokračují v Chartúmu i v Omdurmánu na protějším břehu Nilu, informují agentury Reuters a AP.

Boje v Súdánu pokračují navzdory vyhlášenému příměří. | Foto: Maheen S via AP/Profimedia

Boj o moc mezi státní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) zmítá Súdánem od minulého víkendu. Letecké spojení se Súdánem bylo v posledních dnech velmi problematické a například Saúdská Arábie v sobotu přistoupila k evakuaci svých občanů přes přístav na východě země. Zahraniční vlády plánovaly ze Súdánu vypravit několik evakuačních konvojů.

„Za pomoci našich partnerů z Evropské unie právě evakuujeme ze Súdánu do bezpečí dva z pěti českých občanů, a to německým speciálem. Moji kolegové intenzivně pracují na tom, aby se domů dostali i zbývající Češi, a to co nejdříve,“ uvedl Lipavský.

Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva zahraničí večer také ČTK informovala, že dva Češi na jihu země ve městě Nyala jsou na evakuačním seznamu Turecka, které je chce společně se svými občany dostat ze Súdánu co nejdříve.

Zahájení evakuace svých občanů oznámily Francie a Německo. Německé ministerstvo obrany agentuře Reuters bez dalších podrobností sdělilo, že německá armáda vede evakuační operaci. Francouzi podle informací AFP už zajistili transport stovce lidí nejen z Francie a chystali přesun další podobně velké skupiny. Operace jsou podle nejmenovaných vládních zdrojů extrémně složité.

Britská vláda odpoledne oznámila dokončení evakuace pracovníků své ambasády a jejich rodin, podobně jako o několik hodin dříve Spojené státy. Další země mezitím na takovýchto operacích pracovaly, někdy ve spolupráci s partnery. Nizozemský ministr zahraničí Wopke Hoekstra odpoledne uvedl, že „hrstce“ Nizozemců se podařilo ze Súdánu uniknout ve francouzském letadle při "velmi složité operaci" i za pomoci Německa.

Švédsko oznámilo, že kvůli evakuaci svých občanů posílá do regionu asi 150 vojáků, Itálie zase připravila krizový plán na evakuaci 140 Italů. Kanada oznámila, že dočasně pozastavila operace v Súdánu a že kanadští diplomaté budou dočasně pracovat z bezpečného místa mimo zemi.

Bojuje se i přes příměří

Jak připomíná AP, ze země se snaží vycestovat také Súdánci, přičemž se vydávají na nebezpečnou cestu například do Egypta. „Moje rodina, moje matka, moji sourozenci a moji synovci jsou na cestě ze Súdánu do Káhiry přes Asuán,“ napsal na facebooku jistý súdánský režisér.

Boje v jeho zemi připravily o život nejméně 400 lidí a o víkendu pokračují navzdory příměří ohlášenému v pátek, které mělo trvat tři dny. Chartúmem se dnes podle zpravodaje Reuters znovu rozléhal zvuk střelby a nad městem se vznášel tmavý kouř. Podle vysoce postaveného činitele armády RSF zaútočila na místní věznici, kde byl od povstání v roce 2019 zadržován dlouholetý autoritářský prezident Umar Bašír.

Boje zuřily také v Omdurmánu, ležícím na druhém břehu Nilu od Chartúmu, řekli místní obyvatelé agentuře AP, podle které městem otřásla silná střelba a hřmění výbuchů. Milice RSF tvrdí, že armáda podnikla nálety na luxusní čtvrť severně od Chartúmu.

Dvě strany se navzájem obviňovaly z útoku na francouzský konvoj, píše Reuters, přičemž armáda i RSF uváděly, že byl zraněn jeden Francouz. Francouzská diplomacie záležitost nekomentovala. Rizika spojená s evakuacemi podle Reuters ilustrovalo také obvinění armády, že RSF napadly katarský konvoj mířící do přístavu Port Súdán.

Šéf milic RSF Muhammad Hamdan Dagalo v sobotu prohlásil, že pomůže s koordinací evakuace cizinců. O tom, že návrat cizinců do jejich domovských zemí „usnadní a zaručí“, ujistil také Dagalův protivník, generál Abdal Fattáh Burhán, který vede súdánskou armádu a je de facto vládcem země.

Lídři znesvářených skupin Burhán a Dagalo jsou bývalí spojenci, kteří v říjnu 2021 společně zorganizovali vojenský převrat, jenž zmařil krátký přechod Súdánu k civilní vládě. Případné jednání s RSF armáda ve čtvrtek vyloučila a uvedla, že přijme pouze jejich kapitulaci. Papež František vyzval k dialogu tváří v tvář „vážné“ situaci v Súdánu.

OSN a zahraniční státy vyzvaly soupeřící generály, aby dodržovali vyhlášené příměří a aby otevřeli bezpečný průchod pro prchající civilisty a dodávky pomoci.