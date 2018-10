Francouzský student hrozil učitelce falešnou pistolí. Nepřijatelné, uvedl Macron

Francouzská prokuratura školáka obvinila z napadení. Incident si ostatní spolužáci natočili a nahráli na sociální sítě. Hříšník uvedl, že se jednalo o vtip. Dle svých slov nevěděl, že si ho ostatní natáčejí.

Na videu student učitelce vyhrožuje, aby jej v registru (obdoba třídní knihy) označila jako přítomného. Učitelka se jej snažila ignorovat. „Napsala jste mě jako chybějícího. Napište mě jako přítomného,“ křičel žák na učitelku a mířil na ní plastovou pistolí.

Tweet: Incident ve škole v Paříži

⭕Cette scène se passe en France, à Créteil plus précisément. Cet élève braque sa prof avec une arme factice. "Tu me mets présent", lui ordonne-t-il.

L'élève a depuis été interpellé et placé en garde à vue #Choquant pic.twitter.com/kA4vCPs9eT