Studenti plánují pochod na Washington. Už mají dost volného držení zbraní

Přestože ve Spojených státech sílí volání po kontrole prodeje zbraní, konkrétní snahy narážejí na silný odpor Národní asociace držitelů zbraní. Ta se spoléhá na své početné zastánce v Kongresu.

Vzhledem k nedávnému střílení na střední škole ve státě Florida se ale nálada ve společnosti mění

Spolužáci zavražděných studentů se rozhodli iniciovat tzv. Pochod za naše životy – protestní akci, která se uskuteční 24. března ve Washingtonu.

„Jednou se dostaneme do čítanek,“ slibují a dodávají: „Každý, kdo dnes ráno odchází do školy, činí tak s vědomím, že se z ní nemusí vrátit živý. To je nutné změnit.“

Podle agentury AP se demonstrace a pochody připravují i v mnoha jiných amerických městech. Lidé se organizují na sociálních sítích, protesty studentů i učitelů cílí na konkrétní politiky.

Skupina aktivistů stojících za loňským pochodem žen na protest proti sexistickému jednání současného prezidenta USA Donalda Trumpa, svolala na 14. března celostátní čtvrthodinovou stávku učitelů a studentů.

Podobnou akci ohlásila na duben Síť veřejného vzdělávání. Datum 20. 4. je dnem krvavého incidentu z roku 1999, při němž bylo ve státě Colorado zastřeleno 12 žáků a jejich pedagogů.

The #NRA fights tirelessly to allow 18 year olds like the #Parkland shooter to be able to legally buy AR-15 assault rifles. @DLoesch pic.twitter.com/Y8KrTqilus