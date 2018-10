Myanmarská vůdkyně Su Ťij nepřijde kvůli genocidě Rohingů o Nobelovu cenu míru

Některá z rozhodnutí, která přijala Aun Schan Su Ťij jako civilní vůdkyně Myanmaru, jsou politováníhodné, ale Nobelova cena míru jí za to nebude odebrána. V rozhovoru s agenturou Reuters to uvedl šéf Nobelovy nadace Lars Heikensten.

V rozhovoru, který poskytl několik dní před letošním udělením Nobelovy ceny míru, Heikensten řekl, že nemá smysl odebírat ceny v reakci na věci, které se staly až po jejich udělení, protože by soudci nedělali nic jiného, než by diskutovali o zásluhách laureátů.

Vyšetřovatelé OSN vydali srpnu zprávu, ve kterém obvinili myanmarskou armádu z masového vraždění muslimských Rohingů v operaci s „genocidním záměrem“, po které se uchýlilo do sousedního Bangladéše přes 700 tisíc uprchlíků.

Aun Schan Su Ťij, která získala Nobelovu cenu míru v roce 1991, a nyní vede myanmarskou vládu, byla ve stejné zprávě obviněna z toho, že nepoužila svou „morální autoritu“ na ochranu civilistů.

„Vidíme, že to, co dělá v Myanmaru, je hodně zpochybňováno a my zůstáváme zastánci lidských práv. To je jedna z našich základních hodnot,“ řekl Lars Heikensten. „Takže samozřejmě do té míry, že je za to zodpovědná, je to velmi politováníhodné,“ dodal.

„Vždy to tak bylo bylo a vždy to také tak bude bude. Laureáti Nobelovy ceny, poté, co byli oceněni, zkrátka činí věci, se kterými nesouhlasíme, nebo je nepovažujeme za správné. Myslím si, že se tomu nemůžeme vyhnout,“ uzavřel Lars Heikensten. Stockholmská Nobelova nadace, kterou vede, dohlíží na administrativu všech Nobelových cen.

Norský Nobelův výbor, který uděluje Nobelovu cenu míru, v srpnu uvedl, že mu jeho pravidla neumožňují odebrat ocenění. Letošní laureát bude oznámen v pátek v Oslu.

Myanmar obvinění z genocidy odmítá

Agentura Reuters požádala o komentář mluvčího myanmarské vlády Zaw Htaye. Ten však během pondělí na telefonní hovor neodpověděl. Minulý měsíc však uvedl, že nadále nebude komunikovat s médii přes telefon, ale pouze na pravidelných tiskových konferencích.

Myanmar však odmítl závěry OSN jako jednostranné. Tvrdí, že vojenská akce, která následovala po útocích ozbrojenců na bezpečnostní síly loni v srpnu, byla legitimní protivzbouřenecká operace.

Sama Su ťij pak minulý měsíc uvedla, že její vláda mohla při zpětném pohledu zvládnout situaci lépe, ale současně odmítla, že by došlo k nějakým závažným zločinům.