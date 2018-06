Súdánskou teenagerku, jež zabila svého manžela poté, co ji znásilnil, nepopraví

Súdánský soud zrušil rozsudek smrti nad devatenáctiletou Núrou Husajnovou, která zabila svého pětatřicetiletého manžela poté, co ji znásilnil. Místo toho ji odsoudil na pět let do vězení. Případ upozornil na vynucená dětská manželství a na manželská znásilnění, k nimž v tomto africkém státě často dochází.

Odsouzení Núry Husajnové vyvolalo mezinárodní kampaňFoto: Repro Twitter

Podle informací, které televizi CNN poskytli právní zástupci odsouzené teenagerky, vyzval navíc soud její rodinu, aby zaplatila 337 tisíc súdánských liber (zhruba 415 tisíc korun) rodině zabitého muže. Právníci Núry Husajnové se chtějí odvolat jak proti pokutě, tak proti vynesenému trestu pěti let vězení. Dívka sama na svém sociálním profilu uvedla, že ji rodina nutila provdat se už v jejích patnácti letech, ale dovolila jí dokončit školu. Když si o tři roky později musela vzít svého rodinou vybraného partnera, chtěl s ní okamžitě po svatbě spát, a když ho "na svatební cestě" odmítla, tak ji znásilnil za pomoci dalších členů své rodiny, kteří ji přidržovali. O den později ji chtěl podle jejích slov znásilnit znovu, a tehdy ho bodla. Pak utekla ke svým rodičům, kteří ji ale namísto podpory vydali policii. ČTĚTE TAKÉ: Více než polovinu dětí na světě ohrožují války, diskriminace nebo chudoba Husajnová dále psala o tom, že k životu se zmíněným mužem byla donucena a že na protest odmítala v prvních dnech nechtěného společného života jíst a vycházet z pokoje. "Devátý den přišli jeho příbuzní a jeho strýc mi nařídil, abych šla do ložnice. Řekla jsem ne. Tak mě tam odtáhl za ruku. Manželův bratranec mi dal facku. Všichni společně mi pak roztrhali oblečení, jeho strýc mě držel za nohy a další dva mi drželi ruce. On se svlékl a znásilnil mě, i když jsem plakala a křičela. Když konečně odešli, zůstala jsem ležet nahá a krvácela jsem," popisovala Núra. Další den se muž do ložnice podle jejích slov vrátil. "Popadl mě, hodil mě na postel a snažil se do mě vniknout. Bránila jsem se a přitom jsem pod polštářem nahmátla nůž. Začali jsme se o něj rvát. Pořezal mě na ruce a trochu na rameni," uvedla k dalším událostem. V sebeobraně ho prý pak bodla. ČTĚTE TAKÉ: Německo šokovalo znásilnění a vražda čtrnáctileté dívky. Podezřelý Iráčan uprchl Soud se k její verzi nakonec přiklonil. Klíčové přitom bylo to, že přijal její argument, že našla nůž pod polštářem a nepřinesla si ho z kuchyně, což původně tvrdila súdánská prokuratura. Případ vyvolal mezinárodní pobouření, po vynesení původního rozsudku trestu smrti se ve prospěch dívky angažovala například mezinárodní organizace Amnesty International a řada dalších světových institucí. V Súdánu je legální věk pro uzavření manželství deset let. Znásilnění manželem není podle súdánského práva trestný čin.

