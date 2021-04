Doprava v Suezském průplavu, který skoro týden blokovala velká kontejnerová loď Ever Given, se postupně vrací k normálu. Od uvolnění zablokovaného plavidla v pondělí večer touto vodní cestou proplulo na 30 lodí, přes 300 dalších jich ale stále čeká, uvedla dnes agentura AP. Loď nyní zkoumají odborníci a vyhodnocují, zda je schopna další plavby.

Kontejnerovou loď Ever Given, která téměř týden blokovala Suezský průplav, se 29. března 2021 podařilo uvolnit | Foto: ČTK

Šéf správy průplavu Usáma Rabía uvedl, že provoz by se mohl vrátit do průměrné úrovně asi do čtyř dnů. Podle odborníků na lodní dopravu ale potrvá až deset dnů, než proplují všechny lodě, které čekaly na uvolnění této dopravní tepny. Za normálního provozu cestu využívá zhruba 50 nákladních lodí denně.