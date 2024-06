Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepíše na summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, který právě začíná na jihu Itálie, bezpečnostní dohodu své země se Spojenými státy a také s Japonskem, informovala agentura AFP. Lídři G7 se na třídenním summitu také dohodnou na využití Západem zmrazených ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny, uvedl dnes poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan, podle něhož bylo v této věci dosaženo pokroku.

V Itálii začal summit G7. | Foto: ČTK/AP Photo/Alex Brandon, Pool

„Jsem přesvědčen, že dohody o využití zmrazených ruských aktiv bude dosaženo v příštích několika hodinách,“ řekl novinářům i předseda Evropské rady Charles Michel po příjezdu do italského resortu Borgo Egnazia, kde se summit koná. „Je nutné, aby bylo více prostředků co nejrychleji k dispozici Kyjevu. Ukrajina potřebuje peníze teď, finance budou použity na vše, co tato země potřebuje, včetně její obnovy,“ dodal Michel podle italské televize SkyTg24.

Na summit už dorazila také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, spolkový kancléř Olaf Scholz a premiéři Británie, Japonska i Kanady Rishi Sunak, Fumio Kišida a Justin Trudeau, francouzský prezident Emmanuel Macron a americký prezident Joe Biden. Zelenskyj je podle serveru televize SkyTg24 očekáván odpoledne.

V první den třídenního summitu mají lídři Spojených států, Itálie, Británie, Francie, Německa, Kanady, Japonska a Evropské unie jednat o pomoci Ukrajině, ale také o situaci na Blízkém východě. Ve čtvrtek se rovněž očekává, že Biden podepíše se Zelenským bezpečnostní dohodu mezi USA a Ukrajinou. Bezpečnostní dohodu podepíše dnes Zelenskyj i s Japonskem, uvedla agentura Reuters.

Agentura AP připomněla, že summit G7 se koná krátce po volbách do Evropského parlamentu, v nichž posílila krajní pravice v některých zemích, včetně Francie a Německa. Rovněž premiérka Giorgia Meloniová, jejíž země letos G7 předsedá, je z krajně pravicové strany, ale od nástupu do úřadu v říjnu 2022 vede středopravou politiku, zejména v zahraničních otázkách, napsala AP.

V pátek budou lídři G7 jednat mimo jiné o migraci či situaci v indopacifickém regionu. Summitu se zúčastní i indický premiér Nárendra Módí. Odpoledne pak na vrcholné schůzce G7 poprvé vystoupit i hlava katolické církve, papež František se podle italských médií zúčastní jednání o umělé inteligenci (AI) či situaci ve Středomoří. Očekává se, že papež také znovu vyzve k příměří na Ukrajině a v Pásmu Gazy.