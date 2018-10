Prezidenti na summitu V4 zdůraznili jednotu. Zeman kritizoval zasahování z EU

Dvoudenní summit prezidentů Visegradských zemí na Slovensku je u konce. Hlavy států probíraly Evropskou unii a budoucnost zemí V4. Prezidenti Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se shodli, že EU je úžasným projektem, na kterém je ale třeba pracovat. Probírali také migrační krizi a ochranu hranic, kde se navzájem potvrdili ve svých stanoviscích a zdůraznili jednotu států V4.

Na Štrbské pleso Kromě Miloše Zemana dále zavítali polský prezident Andrzej Duda, prezident Maďarska János Áder a prezident Slovenska Andrej Kiska. Ten zdůraznil, že představitelé států by měli navzdory případným potížím v rámci EU měli vždy říkat, že za projektem unie stojí.

„Důležité je, abychom my, země visegrádské čtyřky, vždy vysílaly jasný pozitivní signál (o unijním projektu) a abychom nedovolili nárůst hlasů o dělení na starou a novou Evropu,“ řekl slovenský prezident. Podle něj je v EU potřebná vzájemná empatie a to, aby si jednotlivé země vzájemně naslouchaly. "Každá má svou historii, své problémy a v mnoha ohledech i jiný pohled na Evropskou unii," dodal Kiska.

Nárůst extremismu

Upozornil také na nárůst populismu, extremismu, xenofobie či národního egoismu v Evropě. Hovořil také o tom, že země by měly připravovat lidí na to, že za pět až deset let jejich pracovní pozice může být s ohledem na digitalizaci jiná.

Český prezident Miloš Zeman při jednání na Slovensku vyzval země V4 k další jednotě. Jedině tak lze podle něj prosazovat společná stanoviska v EU. Zeman také ocenil roli zemí V4 v otázce migrace. "Myslím si, že toto setkání kromě jiného potvrdilo soudržnost Visegrádské skupiny. Ta je nesmírně důležitá, máme-li v rámci EU cokoliv prosadit. Izolovaně toho příliš neprosadíme," uvedl prezident.

Podle něj se také právě jen díky soudržnosti V4 se podařilo eliminovat "nešťastný projekt takzvaných migračních kvót a přesunout pomoc tam, kam skutečně patří." Pomoc v zemi původu, a nikoliv násilné přesídlování, což může mít spíše negativní než pozitivní následky, dodal Zeman.

Zkritizoval také pokusy o zasahování do vnitřních záležitostí zemí visegrádské čtyřky (V4). Ty jsou podle něj zbytečné a vedou k odcizení vůči ostatním státům EU. Hlava českého státu tak nepřímo reagovala na zářijové doporučení Evropského parlamentu, aby členské země EU zahájily proti Budapešti řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot.

Agentura Frontex

Dostalo se i na otázku týkající se agentury Frontex. Ta pomáhá členským státům EU a státům přidruženým k Schengenu spravovat jejich vnější hranice. "Maďarský postoj je jasný. Vychází z potřeby chránit naše hranice a naší suverenitu. Pokud je to možné, mělo by to být učiněno armádou a vlastními zdroji. Pokud to možné není, pak můžeme zavolat Frontex na pomoc, aby poskytl pomoc státu EU, který toho není schopen. Je to ale věc každé země," řekl maďarský prezident podle něhož toho většina států schopna je.

Podle českého prezidenta poskytuje ČR například pomoc Makedonii v podobě vysílání policistů na ochranu hranic. "Myslím, že to je lepší pomoc než přijímat migranty na své území. Makedonie dnes brání společné evropské hranice v širším slova smyslu," dodal český prezident.

Padla řeč i na otázku sankcí proti rusku. Ty jsou podle polského prezidenta Dudy nutné, protože pokud někdo násilně mění hranice států a anektuje jiné území, není jiná možnost. "Jde o opatření, které není vojenského charakteru, ale které má dopad na ekonomiku. Toto je jediné účinné opatření, které mělo a mohlo být užito. Musí být udrženo tak dlouho, jak bude potřeba," dodal.

Došlo i na zábavu

Prezidenti se také vyjádřili k výletu nad Tatrami, kdy se proletěli vojenskými vrtulníky Blackhawk. "Každý z nás byl ve Vysokých Tatrách mnohokrát. Ale mohu-li mluvit za sebe, tak pro mě Nízké Tatry byly vždy takovou záhadou. Byl to skvělý zážitek, řekl prezident Miloš Zeman. "Nyní doufám, že neprozradím státní tajemství, když řeknu, že pan prezident Kiska pojede ještě dnes s prezidentem Áderou do Liptovského mikuláše rybařit," dodal.

Český prezident také pozval své kolegy příští rok do Prahy. Česko převezme předsednictví ve V4 od Slovenska na začátku července 2019. Naposledy se prezidenti V4 sešli před rokem v maďarském Szekszárdu, kdy se shodli na podpoře zemí západního Balkánu v souvislosti s jejich vstupem do EU.