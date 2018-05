Další krok k očekávanému summitu. Do USA míří severokorejský generál

Spojené státy navštíví vysoký činitel KLDR Kim Jong-čchol, upozornila jihokorejská agentura Jonhap. Severokorejský generál se v USA pravděpodobně setká s šéfem americké diplomacie Mikem Pompeem, se kterým má projednat podrobnosti připravovaného summitu mezi Donaldem Trumpem a Kim Čong-unem.

Kim Jong-čchol, místopředseda ústředního výboru Korejské strany práce, přijel v úterý ráno do Pekingu, oznámila jihokorejská agentura Jonhap. Podle některých zdrojů si na tamním letišti rezervoval místo pro let do New Yorku.

Cesta někdejšího šéfa severokorejské tajné služby do USA se očekávala. Na začátku května totiž KLDR navštívil americký ministr zahraničí Mike Popeo, který zde jednal právě s Kim Jong-čcholem.

Podle agentury Jonhap má Kim Jing-čchol v USA dojednat poslední detaily historického summitu mezi Kim Čong-unem a Donaldem Trumpem. Jedná se o další důkaz toho, že přípravy na schůzku stále pokračují, píše agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump sice minulý čtvrtek oznámil, že ruší připravovaný summit s Kim Čong-unem, který se měl uskutečnit 12. června v Singapuru. Krátce nato však uvedl, že ke schůzce by přece jen mohlo dojít v plánovaném termínu.

V neděli pak do KLDR odletěla skupina amerických diplomatů, která má v zemi pracovat na přípravě schůzky. Delegaci údajně vede někdejší velvyslanec v Jižní Koreji Sung Kim, který byl kvůli tomu odvolán ze svého současného diplomatického postu na Filipínách.