Milovníky amerického fotbalu čeká nejdůležitější noc v roce. Super Bowl. Finálový zápas, jímž vrcholí play-off severoamerické National Football League, se odehraje v noci na pondělí našeho času. Jednou z nejočekávanějších součástí večera bývají reklamní spoty. Ty letošní potěší mimo jiné srdce fanoušků Přátel.

Americká herečka Jennifer Anistonová | Foto: Profimedia

Reklamní přestávky má běžně v oblibě málokdo. Mnozí místo jejich sledování odskakují od televize. Existuje ale jeden zápas, při kterém se na reklamy většina lidí nejenže těší, ale dokonce je netrpělivě očekává. Tím utkáním je Super Bowl, který i letos slibuje kvalitní porci spotů.

58. ročník Super Bowlu, v němž se utkají týmy Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers, začne v 00:30 našeho času. V přestávce mezi poločasy se fanoušci již tradičně dočkají živých vystoupení. „Letos před zápasem americkou hymnu zazpívá Reba McEntire, zpěvák Post Malone se ujme písně America the Beautiful a držitelka Grammy Andra Day uvede píseň Lift Every Voice and Sing. Očekávanou Halftime Show předvede jeden z nejvlivnějších umělců naší generace, Usher,“ informoval web National Football League.

V noci na pondělí se za velkou louží odehraje fenomenální Super Bowl:

Taylor Swift hýbe slavným Super Bowlem. Marketingový jackpot, má jasno expert

Jak ovšem uvádí magazín Forbes, podle průzkumů si celá polovina lidí Super Bowl zapíná čistě proto, aby viděli reklamy. Vzhledem k tomu, že se na Super Bowl dívá minimálně přes 100 milionů lidí a o večeru se pak masivně mluví na sociálních sítích, za ně firmy platí neskutečné sumy. Vystupují v nich hollywoodské hvězdy, režírují je slavní režiséři, a bývají natočené ve filmové kvalitě. Letos se v nich objeví hvězdy sitcomu Přátelé či ikona reality show.

Setkání Rachel a Rosse i matka Kardashianových

Podle stanice CBS se letos lidé mohou těšit na reklamy plné humoru a, kvůli napjaté politické situaci v Americe před blížícími se prezidentskými volbami, bez kontroverzí. „Letos firmy za třicetisekundový spot platí sedm milionů dolarů,“ uvedla CBS. V přepočtu jde o zhruba 163 milionů korun.

Některé z reklam, které se o superbowlovém večeru objeví, společnosti zveřejnily již v předstihu. K vidění na Youtube je tak třeba spot na Booking, v němž vystupuje herečka a režisérka Tina Fey, či na Microsoft, který je letos věnovaný umělé inteligenci.

Zdroj: Youtube

Na ty největší „pecky“ si ale samozřejmě zájemci musí počkat až do zápasu. Při jedné z nich poskočí srdce milovníkům sitcomu Přátelé a hlavně postav Rossa a Rachel. „V reklamě na Uber Eats, v níž lidé zapomínají na věci, aby si uvědomili, že tato služba jim doveze širokou škálu produktů, Jennifer Anistonová zdánlivě zapomene, že kdy pracovala s Davidem Schwimmerem,“ nastínila agentura AP.

Zdroj: Youtube

V reklamě na značku e.l.f. cosmetics se zase před kamerami setkají herci ze seriálu Kravaťáci (Suits) Gina Torresová, Rick Hoffman a Sarah Raffertyová. A to přímo v soudní síni.

Amerika šílí z Taylor Swiftové. Zpěvačka má za sebou extrémně úspěšnou koncertní šňůru, o které vznikl i film:

Její vliv stále roste. Taylor Swiftová může změnit americké prezidentské volby

Spoty zaplní i další velká hollywoodská jména - sušenky Oreo bude propagovat hvězda reality show o Kardashianových Kris Jennerová, značku State Farm zase Arnold Schwarzeneger. A v reklamě na pochoutku Doritos se o poslední balíček poperou herečka Jenna Ortegová (jíž proslavil seriál Wednesday) a herec z filmu Top Gun: Maverick Danny Ramirez.