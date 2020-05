V Indii jsou nejhůře postiženy státy Odiša (dříve Urísa) a Bangla (Západní Bengálsko), jehož metropolí je Kalkata. Kádžal Basu, který bydlí ve 12. patře jedné z výškových budov v Kalkatě, na facebooku napsal, že se mrakodrap v bouři "houpal ze strany na stranu jako při zemětřesení". "Bylo slyšet zvuky skřípajícího kovu a rozbíjení skla. Vichr vytrhával palmy z kořenů. Na třech místech se přetrhly elektrické dráty a prskaly z nich jiskry," vylíčil situaci podle serveru BBC News Basu.

It's nature's fury. God! Protect us. ?#AmphanCyclon has hit our states of Bengal & Odhisa very badly. Somebody sent this video shot during the cyclone. The bus is without a driver in it. We can imagine the level of destruction it would have caused. Prayers for the affected ? pic.twitter.com/ngHiubVsTy