Věci kolem něj se nevyvíjely dobře. Generál Surovikin byl zatčen, tvrdí list

ČTK

Ruský generál Sergej Surovikin, který je zástupcem velitele invazních vojsk na Ukrajině, byl zatčen, píše The Moscow Times s odkazem na dva anonymní zdroje blízké ministerstvu obrany. Jeho zatčení podle nich souvisí se sobotní ozbrojenou vzpourou, kterou podnikla Wagnerova žoldnéřská skupina v čele se svým šéfem Jevgenijem Prigožinem. Oficiální místa informace o údajném Surovikinově zatčení nepotvrdila. Podle listu The New York Times Surovikin o chystané vzpouře wagnerovců dopředu věděl.

Sergej Surovikin a Vladimir Putin | Foto: ČTK