Japonskem poslední týdny otřásá nehygienické chování zákazníků v running sushi restauracích. Lidé olizují sójové omáčky, kalíšky na pití i samotné kousky sushi, které pak posílají na pásu dál, aby je snědl jiný zákazník. Své počínání přitom nahrávají a přidávají na sociální síť TikTok v rámci virálního pranku. Policie nyní v důsledku těchto vtipů zatkla tři lidi.

Začátkem února se internetem rozšířilo video, jak muž ve městě Nagoja olizuje v pobočce restaurace Kura Sushi láhev od sojové omáčky. Na záznamu jde také vidět, jak osahává sushi jezdící kolem něj na pásu. Policisté ho společně s dalšími dvěma teenagery zadrželi.

Z olíznutí lahve společné sojové omáčky policie podezřívá 21letého Ryoga Yoshinu. S videem z 3. února mu pomáhali dva kamarádi, 19letý mladík a 15letá dívka. „Jejich jednání je podle japonského trestního zákoníku mařením podnikání,“ uvedla policie. Všichni tři se k činu přiznali. Jeden z trojice se dokonce omluvil.

Přestože zatím nebylo vzneseno žádné obvinění, podle zákona hrozí za maření podnikání až tříleté vězení, píše deník Japan Times.

Společnost Kura Sushi ocenila rychlou reakci policie. „Doufáme, že nedávná zatčení lidem pomůžou si uvědomit, že takové jednání je trestným činem,“ napsala firma ve středu ve svém prohlášení.

Nový trend, kterého se zúčastnila i zatčená trojice, je podle řetězce extrémně nebezpečný. Ohrožuje podle něj základy modelu restaurací, které rozvážejí sushi na pásu. V Česku je tento typ restaurací známý jako running sushi, zatímco v Japonsku jim říkají kaitenzushi.

„Sushi rozvážené na pásu je něco, na co jsme hrdí jako na součást japonské kultury. Chceme zajistit, aby naši zákazníci mohli jíst sushi bezpečně a pohodlně,“ uvedl Kura Sushi.

Několik řetězců už pohrozilo právními kroky, avšak středeční zadržení je pravděpodobně prvním zatčením pachatelů, informuje deník The Guardian.

Mladík potíral kousky sushi slinami

Na internetu se během posledního měsíce objevily desítky podobných videí s hastagy#sushitero nebo#sushiterrorism, uvádí stanice CNN. K olizování lahví se přidalo i olizování misek, hrnků a dokonce i samotných kousků sushi.

Většina z lidí, kteří tato videa natáčejí, jsou děti a mladí lidé. Jeden ze záznamů ukazuje zákazníka, který dává na projíždějící jídlo wasabi, zatímco druhá osoba na videu olizuje připravené hůlky pro dalšího zákazníka. Na dalším videu jde naopak vidět, jak si mladík strká prsty do pusy a potírá pak slinami okolo projíždějící jídlo.

Trend sushi provozovnám zasadil další ránu

Nevhodné vtipy kompromitující hygienu způsobily řetězcům těchto cenově výhodných restaurací další problém. Provozovny se potýkají s potížemi v důsledku slabšího jenu, války na Ukrajině a pandemie koronaviru. Mnoho z prodejen muselo loni zvýšit ceny svých nejlevnějších pokrmů a nyní v důsledku nemístných žertů přicházejí o zákazníky. Ceny akcií společností se snižují.

Restaurace po celé zemi se proto snaží zákazníky ujistit o svých hygienických standardech, kterými je celé Japonsko tak dobře známé. Některé podniky dokonce pásy zastavily úplně.

Ve východním Japonsku řetězec Choushimaru prohlásil, že pásy zastavil poté, co jeden ze zákazníků vložil nedopalek cigarety do sklenice s nakládaným zázvorem. Zaměstnanci nyní nosí porce přímo ke stolu a omáčky s příbory hosté dostanou až poté, co si sednou.

Řetězec Sushiro naopak po rozšíření videa minulý měsíc změnil způsob obsluhy. Pásy nezastavil, ale požaduje, aby si strávníci vyzvedli příbory a omáčky u obsluhy. Snaží se tím omezit možnost oslintaného nádobí či hůlek pro další zákazníky.

Restaurace Kura Sushi v reakci na tyto sabotáže vyvinuly výstražný systém, v rámci kterého některé pásy vybaví senzory a kamerami. Pokud senzory zachytí, že někdo vrací poškozené jídlo zpátky, vyšlou upozornění jak do centrálních kanceláří řetězce, tak i do poškozené restaurace. „Nové senzory identifikují také konkrétní číslo dotčeného talíře a místa, kde pachatel sedí,“ uvedla společnost.

Veřejnost se za mladé stydí

Virální trend mezi Japonci vzbudil velké pohoršení a současně i zděšení. „Vím, že se lidé ze zahraničí těší, až si tady dají sushi, takže se jako Japonka za takové chování stydím,“ řekla stanici BBC jedna ze zákaznic Jukari Tanaka.

Jiní uvedli, že je videa pohoršila. „Kaitenzushi je japonská kultura, na kterou můžeme být hrdí, ale toto jednání několika lidí to opravdu ničí,“ sdělila žena jménem Nana Kozaki. Přiznala, že se jí nyní do restaurací příliš chodit nechce.