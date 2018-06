Švagr španělského krále je za mřížemi. K výkonu trestu si zvolil ženskou věznici

Iňaki Urdangarin, švagr španělského panovníka Felipeho VI., v pondělí dopoledne nastoupil k výkonu trestu za daňové úniky a zpronevěru. Za mřížemi věznice Brieva nedaleko města Ávila stráví sedmdesát měsíců, přičemž minimálně v nejbližší době bude mezi jejími zdmi jediným mužem.

Ve čtvrtek dostal bývalý házenkář, jenž strávil čtrnáct let v barcelonském klubu a startoval i na olympijských hrách, pět dní na to, aby se k výkonu trestu přihlásil. Do rukou zákona se vydal v pondělí ráno v osm hodin, přičemž si zvolil věznici Brieva.

Ta disponuje 162 celami a většinově je obývána ženami. Padesátiletý Urdangarin si ji vybral i kvůli dojezdové vzdálenosti z Madridu, ze kterého existuje přímé spojení do Ženevy. Může jej tak navštěvovat i jeho manželka princezna Cristina, se níž doposud právě ve Švýcarsku žil, jak prohlásil zpravodaj El Pais.

Iñaki Urdangarin ingresa en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. Allí estará solo en un pequeño módulo para hombres que no se suele utilizar https://t.co/vgs6An3xjj pic.twitter.com/D68vLwCIeA — eldiario.es (@eldiarioes) 18. června 2018

Cristina mimochodem kvůli podezření ze spoluúčasti rovněž musela k soudu, vyvázla ale jen s pokutou 265 tisíc eur (asi 6,8 milionů korun). Bylo to poprvé, co byl od obnovení monarchie v roce 1975 souzen člen španělské královské rodiny.



Urdangarin byl odsouzen kvůli své někdejší nadaci Nóos. Vyšetřovatelé totiž zjistili, že využíval královských vazeb k získání veřejných zakázek, které posléze zpracovával skrze svou neziskovou organizaci. Miliony eur, jež na nich vydělal, poté skrýval na zahraničních účtech. Právníci dále prokázali, že Iňaki tyto peníze utrácel za dovolené, nábytek či lístky do divadla.

Jedná se tak o další černou kaňku na pověsti královské rodiny, které mnozí španělští obyvatelé nemohou přijít na jméno. O dobrou pověst ji připravil zejména král Juan Carlos, jenž veřejnost kromě milenek pobouřil i lovem slonů v době španělské hospodářské krize. Za svůj čin, který odborníci označili na nezodpovědný, se nikdy neomluvil.



V roce 2014 abdikoval a trůn připadl jeho synovi, Felipemu. Ten v rámci modernizace monarchie zbavil královských povinností své sestry, Elenu a Cristinu, druhé jmenované později odebral i titul vévodkyně z Palmy.