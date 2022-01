Vlna pobouření: Šaty jsou pryč, Disney obléklo Minnie Mouse do modrých kalhot

Aktuální opatření v indické oblasti, kde mladý pár žije, umožňují, aby se svatby a následných oslav účastnila maximálně stovka lidí. Pro mnohé Indy jde o velkou komplikaci, neboť tradiční oslavy počítají s účastí stovek hostů. „Mladý pár, který kvůli nařízení přenesl oslavu do virtuálního prostředí, nakonec mít klasickou oddací ceremonii za přítomnosti nejbližších přátel a příbuzných bude. Ovšem recepce se už odehraje v online světě, jehož navržení a vytvoření stálo zhruba dva tisíce dolarů," přibližuje CNN.

Online slavnost bude připomínat legendární hru Sims. Účastníci oslavy si vytvoří svoje avatary, tedy postavičky, které je budou představovat. Budou mít možnost si je upravit podle vlastních představ, například jim zvolit oblečení a účes. Tyto postavičky se následně společně zúčastní slavnosti v Bradavicích. Částečně bude v režii snoubenců, hostům ale zůstane možnost jistým způsobem konání svých avatarů ovládat. „Hosté pak budou moct libovolně prozkoumávat prostředí virtuálních Bradavic," konstatuje CNN.

Budoucí manželé už se na svoji virtuální oslavu těší, byť je opravdu nezvyklá - a v Indií dokonce první svého druhu. Zároveň jim ale umožní prožít svatební den i s člověkem, se kterým už by se potkat nemohli. Na virtuální oslavě se totiž objeví i postavička otce nevěsty. „Můj tchán bohužel loni v dubnu zemřel. Ovšem rozhodl jsem se vytvořit jeho 3D avatar, a na hostině tak požehná mně a mojí snoubence. To je něco, co můžeme už nyní zažít pouze ve virtuální realitě," uvedl ženich Padmavathi.