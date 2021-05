Málokterá nevěsta může říct, že její svatbě přihlíželo 1900 pozvaných hostů, téměř milion lidí v ulicích a stovky milionů u televize. Nynější vévodkyně z Cambridge, před vdavkami Kate Middletonová, něco podobného prohlásit může. Když si koncem dubna 2011 brala za manžela britského prince Williama, šlo o nejsledovanější svatbu v britské královské rodině od sňatku prince Charlese s lady Dianou Spencerovou v osmdesátých letech. Tento čtvrtek, 29. dubna, oslaví manželé William a Kate, již desáté výročí svatby.

Jejich příběh zná v podstatě celý svět. Poznali se při univerzitních studiích, pár tvořili od roku 2003. Když se ani po dlouholetém chození princ neměl k žádosti o ruku, britský bulvár překřtil Kate Middletonovou na Waitie Katie, v překladu Čekanka Kate. Následoval sledovaný rozchod. Pár se však k sobě nakonec vrátil a když v listopadu 2010 předstoupil před novináře, měla Kate na ruce zásnubní prsten. Ten, který kdysi nosila Williamova matka, princezna Diana.

Nejen média začala mluvit o pohádkové svatbě, přelomové události, kdy se do královské rodiny přivdá dívka takzvaně z lidu. „V pátek 29. dubna 2011 v jedenáct hodin se jeho královská výsost princ William z Walesu a slečna Catherine Middletonová vzali ve Westminsterském opatství. Po ceremonii se nově sezdaný pár, nyní titulovaný jako Jejich královské výsosti, vévoda a vévodkyně z Cambridge, projel v kočáru do Buckinghamského paláce, přičemž jej zdravili lidé stojící podél ulic," je o svatbě uvedeno na oficiálních stránkách britské královské rodiny deset let poté.

Šaty s vlečkou, květy vyšívané

I když šlo před deseti lety samozřejmě primárně o sňatek dvou zamilovaných lidí, jedním z nejočekávanějších momentů svatebního dne byla poněkud materiálnější záležitost. Týdny, a možná i měsíce před svatbou trápilo lidi a média jediné. Jak budou vypadat nevěstiny šaty.

Jejich vzhled byl až do momentu, kdy Kate vystoupila před opatstvím z auta, maximálně přísně střeženým tajemstvím. A jak uvedl britský časopis Marie Claire, i po deseti letech patří ve statistikách Googlu mezi nejvyhledávanější svatební šaty všech dob. O design se postarala kreativní ředitelka britské značky Alexander McQueen Sarah Burtonová. Její spolupráce s vévodkyní trvá dodnes, kreace této návrhářky nosí Kate velmi často.

Šaty byly inspirované mimo jiné svatebním outfitem monacké kněžny Grace a jejich vzhled se okamžitě stal hitem. Vlečka šatů v odstínu ivory, což je slonovinově bílá, měřila dva metry a sedmdesát centimetrů. „Krajka použitá na šatech byla vyrobená technikou Carrickmacross, což je technika pocházející z Irska, ze začátku devatenáctého století. Vzorem krajky byly typické britské květiny. Závoj, který Kate oblékla, byl velmi jednoduchý, a ozdobila jej tiarou Cartier Halo, kterou jí pro danou událost propůjčila královna," uvedl server Marie Claire.

Korunku nechal v roce 1936 vyrobit pro svoji manželku otec současné královny, král Jiří VI. Královna matka ji pak věnovala své dceři Elizabeth, budoucí britské královně, k jejím osmnáctým narozeninám. Nyní je klenot součástí osobní královniny sbírky šperků.

Kromě šatů Kate se hojně spekulovalo i o tom, co si na svatbu svého vnuka a příštího dědice trůnu oblékne sama královna. Ta nakonec dorazila ve žluté barvě. Oblečení prince Williama bylo naproti tomu o něco menší záhadou. Britská média již před svatbou informovala, že princ pravděpodobně oblékne uniformu irské gardy.

Vypadáš úžasně

Média také postupně odhalovala, o čem všem mezi sebou svatebčané mluvili. Třeba ještě v den svatby přinesl list The Guardian informaci, co přesně zašeptal princ William nevěstě, když k němu v opatství přistoupila. „Vypadáš úžasně,“ řekl dle listu William.

Hned několik velkých médií a agentur pro danou příležitost najalo odezírače ze rtů. Další větu se podařilo zachytit odezíračům The Guadrianu poté, co Kate s Williamem vystoupili na balkon Buckinghamského paláce, odkud mohli vidět ohromný dav svých příznivců, mezi kterými by snad ani špendlík nepropadl. Novopečené manželce pohled podle všeho vyrazil dech. „Och, můj,…" nedořekla podle odezíračů ze rtů Kate větu překvapení Och, můj Bože.

Poslušnost neslíbila

Všechna světová média sledovala obřad do nejmenších detailů a i dekádu po něm stále přináší další a další zajímavosti, které postupně vyplouvají na povrch. Jen nedávno čaopis Marie Claire například uvedly, že Kate při svatbě porušila hned několik tradic. Mimo jiné tím, že měla částečně rozpuštěné vlasy.

Nevěsty z královské rodiny totiž podle tradice mají mít vlasy vyčesané, budoucí vévodkyně si ale rozpuštěné vlasy prosadila vzhledem k tomu, že údajně jde o její oblíbený účes. Jiné tradice, které Kate při svatbě porušila, jsou známější.

Mimo jiné u oltáře při slibu vynechala slovo poslušnost, které tradičně bývalo součástí královských svatebních slibů. V tomto případě ale nebyla vévodkyně první, která se rozhodla poslušnost neslibovat. Inspirovala se totiž u své zesnulé tchýně, princezny Diany, která tuto formulaci při sňatku s princem Charlesem rovněž vypustila.

Zdroj: Youtube

Polibek krát dva

Byť stovky milionů lidí sledovaly celý obřad a dění před ním i po něm, na několik momentů se čekalo více, než na jiné. Třeba na první manželský polibek, který si novomanželé již tradičně před světem dávají na balkonu Buckinghamského paláce. I v tomto případě se William a Kate odlišili od všech ostatních párů z britské královské rodiny, políbili se totiž hned dvakrát.

Tři minuty na fotku

Server Town and Country zase u příležitosti desátého výročí svatby přinesl rozhovor s fotografem Hugo Burnandem, který stojí za oficiálními portréty ze svatebního dne. V něm popsal třeba to, jak dosáhl, aby děti v rolích družiček a družbů vydržely v klidu náročné focení. Povedlo se mu to jednoduše, uplatil je bonbóny. Jeden snímek tehdy při focení ale málem nevznikl. Burnand se na něm dle svých slov s Kate sice domlouval, vzhledem k nabitému programu mu ale organizační tým svatby sdělil, že jej může vyfotit jen pokud mu vyjde volná chvíle. A to se nakonec stalo.

„Skončili jsme s ostatními fotkami a zůstaly nám tři minuty. Tak jsem se Catherine zeptal, jestli můžeme udělat to, o čem už jsme mluvili. Ona se otočila k Williamovi a zeptala se, co si myslí. On jí odpověděl: Tak pojďme na to. Takže si během těch tří minut sedli na schody, princ William se opřel a děti dělaly co chtěly," popsal pro Town and Country Burnand focení. Ve volných třech minutách tak vznikl nezvyklý, velmi uvolněný svatební portrét, který se výrazně liší od všech ostatních.

Podívejte se, jak vypadaly přípravy na svatbu v Londýně:

Dvě recepce

Zatímco ze svatby zvídaným kamerám a foťákům neuniklo opravdu nic, recepce, která se uskutečnila po ní, už je opředena mnohem více tajemstvími. Slavností oficiální recepci hostila královna, která se ovšem nezdržela příliš dlouho.

Mimo jiné se při slavnosti podával ohromný několikapatrový dort. „Svatební dort vytvořila Fiona Cairns. Šlo o tradiční ovocný dort ozdobený krémem a cukrovou polevou," uvedli zástupci britské královské rodiny na oficiálních stránkách. Po oficiální recepci čekala manžele ještě jedna, soukromá, pořádaná princem Charlesem. Tato už byla skutečně určená pouze pro rodinu a blízké přátele.

Pohádka pokračuje

Za deset let od svatby se dle britských médií stala Kate jedním z nejoblíbenějších členů britské královské rodiny. Jako o opoře se o ní mluvilo nejaktuálněji v souvislosti s pohřebem královnina manžela, prince Philipa. Média a komentátoři ocenili její vybrané chování, decentní outfit i volbu šperků - konkrétně perlového náhrdelníku z osobní sbírky královny. Mohutně se také mluví třeba o tom, že sehrála významnou roli při zapředení smířlivého rozhovoru mezi princi Williamem a Harrym po Philipově pohřbu.

Ovšem nejen o Kate samotné, ale i o manželství Kate a Williama, mluví britská média dlouhodobě pozitivně. Oceňují třeba jejich přístup k výchově tří dětí, prince George, princezny Charlotte a prince Louise, který nedávno oslavil třetí narozeniny.

To, jak nejen Brity manželství vévody a vévodkyně z Cambridge zajímá, a jak je pár populární, dokazuje mimo jiné plánovaný dokument BBC, který chce stanice odvysílat přesně v den desátého výročí sňatku. Film ponese název Royal Wedding: A Day to Remember. Nejen tento dokument dává najevo, že zatímco jiné pohádky svatbou končí, v tomto případě šlo pouze o začátek nové kapitoly.