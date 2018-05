Královská svatba. Ve Windsoru uvítalo svatebčany 100 tisíc lidí

Svatební obřad za účasti královského páru - Harryho babičky, dvadevadesátileté královny Alžběty II. a jejího manžela, šestadevadesátiletého prince Philipa, začal v poledne v kapli svatého Jiří. Pár oddal arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Svatby se zúčastnili i Markleové herečtí kolegové ze seriálu Kravaťáci. Mezi hosty nechybějí ani hollywoodské celebrity, například George Clooney s chotí, Cate Blanchettová a další.

Slavnostní ceremonie byla upravena podle tradičních zvyklostí anglikánské církve, ale s několika neobvyklými změnami, jakými bylo například vystoupení evangelického pěveckého sboru, který zazpíval píseň "Stand by Me" nebo řeč amerického pastora.

Podle oddávajícího arcibiskupa Justina Welbyho jsou oba snoubenci velmi vnímaví a vstřícní jeden k druhému. "Panuje mezi nimi hluboká náklonnost, úžasné porozumění a vzájemná podpora. Poznáte to z toho, jak spolu hovoří a starají se vzájemně jeden o druhého," uvedl podle agentury AFP arcibiskup.

Během týdne byla zveřejněna informace, že Markleovou nebude při obřadu doprovázet ze zdravotních důvodů její otec, proto vkročí do svatební uličky sama a později se k ní přidá princ Charles. Hodně se spekulovalo o jejích svatebních šatech. Noviny New York Post naznačily, že budou pocházet z dílny britské módní návrhářky Stelly McCartneyové, podle jiných je měl dodat módní salon Ralph & Russo.

