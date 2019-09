Thunbergová ocenění získala za to, že "inspirovala a zesílila požadavky naléhavého řešení klimatických změn ze strany politiků v souladu s vědeckými fakty", napsala v prohlášení nadace, která ceny uděluje. Podle nadace Thunbergová ukázala, že každý člověk má moc změnit svět.

Šestnáctiletá Thunbergová začala před rokem každý pátek demonstrovat před švédským parlamentem, aby přiměla politiky k důslednější ochraně klimatu a snižování emisí. Inspirovala tím celosvětovou studentskou kampaň, k níž se přidaly miliony mladých lidí po celém světě. V pondělí Thunbergová vystoupila na klimatickém summitu OSN v New Yorku, kde v emotivním projevu kritizovala světové politické vůdce za jejich nečinnost, pokud jde o boj se změnami klimatu.

"Pokaždé, když dostanu nějakou cenu, si uvědomuji, že vítězem nejsem já. Jsem součástí globálního hnutí školáků, mladých lidí a dospělých všech věkových skupin, kteří se rozhodli jednat na obranu naší planety," napsala Thunbergová v prohlášení zveřejněném nadací Right Livelihood. "Je to velké uznání pro Pátky pro budoucnost a klimatické stávky," dodala.

Klimatické změny i ochrana Amazonského pralesa

Davi Kopenawa a jeho kmen indiánů Yanomamijů byli oceněni "za ochranu Amazonského pralesa a jeho biodiverzity, jakož i půdy a kultury jeho původních obyvatel". Brazílie se v poslední době stala terčem mezinárodní kritiky kvůli požárům zuřícím v Amazonii. K většímu počtu požárů podle expertů přispívá nejen sucho a klimatické změny, ale také ilegální kácení a vypalování lesa za účelem získání zemědělské půdy. Kvůli tomu je kritizován i brazilský prezident Jair Bolsonaro, který ekonomické aktivity v Amazonii podporuje.

Čínská právnička Kuo Ťien-mej cenu dostala za "průkopnickou, vytrvalou práci v oblasti ženských práv, když pomohla tisícům znevýhodněných žen získat přístup k justici".

Poslední letošní vyznamenanou je Amínátú Hajdarová, která bojuje za osamostatnění Západní Sahary, jejíž nezávislost vyhlásilo v roce 1976 lidově osvobozenecké islámské hnutí Polisario a kterou teď spravuje Maroko. Nadace Livelihood Awards vyzdvihla nenásilný boj Hajdarové za spravedlnost a sebeurčení obyvatel Západní Sahary navzdory tomu, že byla tato aktivistka za svou činnost opakovaně vězněna a mučena.

Laureáti, kteří byli vyhlášeni dnes ve Stockholmu, obdrží každý milion švédských korun (2,4 milionu Kč). Slavnostní předání cen je plánováno na 4. prosince ve Stockholmu.

Alternativní Nobelovy ceny (oficiálně zvané Right Livelihood Awards) se udílejí od roku 1980 na popud německo-švédského filantropa Jakoba von Uexkülla. Oceňováni jsou lidé a organizace za zásluhy o spravedlnost, mír a životní prostředí. Peníze provázející ocenění nemůže žádný z laureátů použít pro osobní účely, musí je investovat do činnosti, za kterou byl oceněn. Alternativní Nobelovy ceny jsou také do jisté míry vnímány jako kritika tradičních Nobelových cen.