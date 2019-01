Valné shromáždění OSN vyhlásilo před 14 lety 27. leden za Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Celý svět si tak v neděli připomíná miliony obětí nacistického Německa v době druhé světové války. V den výročí osvobození polského koncentračního tábora Osvětim-Březinka (Auschwitz-Birkenau) sovětskou armádou navštívili místo bývalí vězni, aby u popravčí zdi položili květiny.

Od osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora, ve kterém během války zahynulo podle odhadů více než 1,1 milionu lidí, uplynulo 74 let. Pamětníci hrůz holokaustu dorazili do Osvětimi s pruhovanými šálami, které mají připomenout vězeňské uniformy. Někteří na nich mají ještě červené písmeno „P“, tedy symbol, kterým Němci označovali polské obyvatele.

Na počátku druhé světové války tvořili právě Poláci většinu vězňů, které sem Němci posílali z okupovaného území. Později se však Osvětim proměnila v hlavní vyhlazovací tábor pro Židy, Romy a další nacistickému režimu nepohodlné lidi.

The Polish national anthem and placing wreaths at the Wall of Death at the yard of Block 11 at Auschwitz I began the 74th anniversary of the liberation of the German Nazi Auschwitz concentration and extermination camp. #Auschwitz74 pic.twitter.com/8zvoeqezNf — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 27, 2019

V průběhu dne se v prostorách bývalého koncentračního tábora, přesněji v ruinách bývalých plynových komor, uskuteční pietní ceremoniál k uctění památky všem obětí holokaustu, kterých bylo podle historiků mezi 15 a 19 miliony, z toho pět až šest milionů tvořili židé.

Auschwitz survivors and their relatives during a special Holy Mass organized for them at the Center for Dialogue and Prayer in Oświęcim before the official commemoration event of the 74th anniversary of the liberation of Auschwitz. The mass was celebrated by bishop Piotr Greger. pic.twitter.com/68v4Rh1cgA — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 27, 2019

Před památníkem v Osvětimi se v neděli shromáždili i krajně pravicoví aktivisté, kteří protestují proti polské vládě. Jeden z radikálů Piotr Rybak reportérům řekl, že se zhruba 45členné skupině nelíbí vzpomínání na židovské oběti, zatímco zavražděné Poláky nikdo nepřipomíná. Agentura AP však zdůrazňuje, že něco takového se nezakládá na pravdě, pietní akce v Osvětimi připomínají všechny, kteří v táboře zahynuli.

Tábory v Německu

Mezinárodní den památky obětí holokaustu láká řadu návštěvníků i na místa, kde stávaly německé koncentrační tábory Buchenwald, Dachau nebo Sachsenhausen. Na území Německa se nachází přibližně 300 pamětních míst, která nacistický teror připomínají.

26 January 1945 | A transport of 3,987 prisoner evacuated from Auschwitz arrived at the Buchenwald camp. 52 people were already dead. Another 115 prisoners died on the same day. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 26, 2019

V loňském roce navštívilo podle deníku Deutsche Welle bývalé tábory více než 2,5 milionu lidí. Nejvíce návštěvníků zajímá tábor Dachau nedaleko Mnichova, kam se vloni podíval rekordní počet 900 tisíc lidí. Nárůst v počtu zájemců ale zaznamenaly i ostatní místa. Lokality připomínající zrůdnost nacistického režimu však lákají i radikály.

Ředitel památníku Buchenwald Volkhard Knigge v pátek zakázal protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD) vstup na pietní akci na připomínku 56 tisíc lidí, kteří zde během holokaustu zahynuli. Politikům AfD ve spolkové zemi Durynsko, kde se koncentrační tábor nacházel, sdělil, že tím reaguje na protidemokratické, rasistické a antisemitistické tendence, které jsou v postojích strany patrné.

Vzpomínka OSN

Památku obětí holokaustu si připomene i Organizace spojených národů (OSN), která na pondělí 28. ledna naplánovala sérii událostí včetně zvláštního zasedání valného shromáždění, na němž promluví generální tajemník OSN António Guterres a izraelský vyslanec při OSN Danny Danon.

74 years ago today over 7,000 prisoners of the German #Auschwitz camp, including ca. 700 children, were liberated by the soldiers of the Soviet army. 1,689 days of murder, humiliation, suffering and pain were over. Today #WeRemember | #Auschwitz74 #OnThisDay pic.twitter.com/CGRBjzwmUB — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 27, 2019

Delegace 40 vyslanců v čele s Danonem pak navštíví bývalé vyhlazovací tábory na území Polska a vydá se i do Izraele. „Někteří diplomaté během druhé světové války viděli Židy především jako lidské bytosti. Podstoupili velké riziko, aby je zachránili před vyhlazením nacisty. Všichni doufáme, že dnešní diplomaté se připojí k Izraeli v boji proti antisemitismu a hlasům z Teheránu, které volají po zničení židovského státu,“ uvedl Danon.