Svět v roce 2050? Dvě třetiny obyvatel se přestěhují do měst, tvrdí zpráva OSN

Dvě třetiny světové populace budou do roku 2050 žít ve městech. Tento rozvoj se bude týkat především třech zemí – Indie, Číny a Nigérie. Vyplývá to z nové zprávy OSN, o které informovala agentura Reuters. Nejlidnatějším městem se do roku 2028 stane indické Dillí.

„Světová populace žijící na venkově dosáhne svého vrcholu za pár let a poté bude už jen klesat,“ cituje Reuters zprávu OSN. Už v současné době přitom bydlí ve městech 55 procent světové populace. Podle OSN dosáhne tento počet do roku 2050 až 68 procent. Více než třetinu z nich budou tvořit lidé v Indii, Číně a Nigérii. „Urbanizace, která tak dramaticky vzrůstá díky populačnímu růstu a migraci, může pomoci městům navrhnout vlastní politiku a postupy, aby se na to mohly patřičně připravit,“ uvedl John Wilmoth, ředitel populační divize OSN. ČTĚTE TAKÉ: Ebola v Kongu se dál šíří. Zemřelo již třiadvacet lidí "Když je růst měst rychlý, je obzvláště náročné zajistit přístup k bydlení, vodě, kanalizaci, elektřině, veřejné dopravě, vzdělávání a zdravotní péči pro všechny," řekl Wilmoth na tiskové konferenci. Podle něj se řízení růstu měst tak, aby byla zajištěna udržitelnost, stalo jedním z nejdůležitějších rozvojových úkolů tohoto století. Do roku 2028 se nejlidnatějším městem světa stane indická metropole Dillí. Nyní drží první příčku japonské Tokio se 37 miliony obyvatel. OSN zároveň očekává, že Indie svým počtem obyvatel překoná do roku 2050 nyní nejlidnatější Čínu, kde žije zhruba 1,3 miliardy lidí. Indie, Čína a Nigérie by tak měly obsáhnout celou třetinu růstu městské populace. ČTĚTE TAKÉ: Brachiosaurus zůstává v Berlíně. Tanzánské dědictví se možná stěhovat nebude V celosvětovém měřítku lze urbanizaci považovat za pozitivní faktor, stojí ve zprávě OSN. „Zvýšená koncentrace lidí ve městech zajistí ekonomičtější způsob poskytování služeb,“ uvedl Wilmoth. Podle něj má populace ve městech například lepší přístup ke vzdělání a ke zdravotnictví. Koncentrace obyvatel může také pomoci minimalizovat vliv člověka na životní prostředí na planetě. „Problém však spočívá v tom, že v mnoha zemích probíhá urbanizace velmi rychle… rozvinuly se tak velké slumy, které neumožňují dosáhnout udržitelného rozvoje tak, jak bychom chtěli,“ dodal šéf populační divize. OSN dále upozorňuje, že dochází ke značnému nárůstu takzvaných megalopolí – měst s více než 10 miliony obyvatel. V roce 1990 jich bylo na světě deset, letos jich je už 33 a do roku 2030 přibude dalších deset. Nárůst se předpokládá zejména v rozvojových zemích. ČTĚTE TAKÉ: Při útoku v syrském Idlibu vraždil nejspíš chlór, potvrdila OPCW

Autor: Andrea Gričová