Svět vysvětlení smrti saúdského novináře nevěří. Rijád přišel s novou verzí

Evropa a další země nevěří sobotnímu vysvětlení smrti saúdského novináře, kterou včera poprvé oficiálně přiznaly saúdskoarabské úřady. Vlivný vládní představitel v Rijádu přišel v neděli s novou verzí událostí, které se na začátku října odehrály na konzulátu v Istanbulu. Ta se přitom s původním oficiálním tvrzením v některých bodech značně rozchází. Informovala o tom agentura Reuters.

Saúdskoarabský novinář Džamal ChášakdžíFoto: Twitter/Prisoners of Conscie

Německo označilo původní vysvětlení jako „nedostatečné“ a vyjádřilo pochyby, zda by měly země prodávat zbraně do Saúdské Arábie. Francie a Evropské unie pak vyzvaly k hlubokému vyšetřování toho, co se s novinářem, který si 2. října přišel na konzulát pro dokumenty potřebné k jeho svatbě, stalo.

Kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová v sobotu řekla, že „vysvětlení, které doposud nabídli, postrádá konzistenci a důvěryhodnost“. Federica Mogheriniová, vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a Antonio Guterrés, generální tajemník OSN, žádají, aby Rijád zveřejnil, kdo je za vraždu zodpovědný.

Britský ministr pro brexit Dominic Raab označil v neděli sobotní vysvětlení Saúdské Arábie za „nevěrohodné“ a řekl, že Británie bude požadovat vysvětlení. „Nemyslím si, že je to důvěryhodné. Podporujeme turecké vyšetřování a britská vláda bude chtít vidět lidi odpovědné za tuto smrt,“ prohlásil.

Stejně jako americký prezident Donald Trump se však ministr vyjádřil opatrně k možnosti potrestat ekonomicky Saúdskou Arábii, protože by to ohrozilo velké množství pracovních míst a Saúdská Arábie je důležitým vojenským spojencem v oblasti.

Donald Trump k případným sankcím řekl, že jsou možností, ale zastavení dodávek zbraní by „bolelo víc nás, než by to bolelo je.“

Americký ministr financí Steven Mnuchin v neděli zopakoval, že řeč o sankcích je „předčasná“. Přestože původně oznámil, že nepojede do Saúdské Arábie na plánovaný ekonomický summit, Rijád přece jen navštíví kvůli jednání se saúdskými partnery a koordinaci potírání financování terorismu.

Novinář měl být uškrcen a vynesen v koberci

Pod vlivem silné mezinárodní kritiky nedostatečného saúdského vysvětlení se objevila v neděli další verze toho, co se stalo. Agentuře Reuters ho řekl saúdský představitel, který si přál zůstat v anonymitě.

Nová verze přitom obsahuje i podrobnosti o tom, jak byl tým patnácti Saúdských Arabů vyslán, aby 2. října na konzulátu Džamála Chášakdžího konfrontoval. Přitom mu vyhrožovali, že ho omámí a unesou. Když jim vzdoroval, tak ho v hádce uškrtili. Jeden z členů týmu se pak údajně převlékl do jeho šatů, aby to vypadalo, že konzulát opustil.

V původní sobotní verzi, ve které Saúdská Arábie poprvé připustila Chášakdžího smrt na konzulátu se hovořilo o tom, že byl zabit v pěstním boji. O hodinu později jiný saúdský představitel připustil, že byl uškrcen, což potvrzuje i dnešní verze.

Turečtí vyšetřovatelé ale i nadále pracují s hypotézou, že byl Chášakdží, sloupkař amerického deníku The Washington Post a kritik mocného korunního prince Mohammeda bin Salmána, umučen a jeho tělo rozřezáno na kusy. Saúdský představitel však tvrdí, že bylo zavinuto do koberce a předáno místnímu spolupracovníkovi, aby se o něj postaral. Tvrdí také, že předběžné výsledky vyšetřování nenaznačují, že by byl mučen a sťat.

Na otázku agentury Reuters, proč se vládní verze Chášakdžího smrti stále mění, vysoký saúdský úředník řekl, že původní vysvětlení bylo založeno na „falešných interních informacích, které byly v té době k dispozici“.

„Jakmile bylo jasné, že tyto počáteční zprávy o misi jsou falešné, bylo zahájeno interní vyšetřování a zdrželi jsme se dalších veřejných komentářů,“ řekl saúdský představitel a dodal, že vyšetření stále pokračuje.