Čeští skauti, kteří letos vyrazili do Jižní Koreje na tradiční světové jamboree, jsou nyní s podmínkami panujícími na místě spokojeni. Chválí si ubytování, jídlo i program, řekl ČTK Jan Graffe, který je jedním z účastníků tohoto setkání skautů. Aktuálně výprava z Česka obývá vojenskou akademii v soulské čtvrti Nowon. Přesunuli se tam z místa původního tábořiště kvůli tropické bouři Khanun.

Korejci si pro účastníky skautského jamboree připravili zajímavý program. Na snímku bulharská výprava během kurzu tradiční korejské kuchyně. | Foto: Profimedia

Program se dnes konal v uzavřených prostorách, pro celou Jižní Koreu platí kvůli tajfunu varování. Skauti byli bruslit na zimním stadionu v Soulu, uvedla mluvčí skautu Barbora Trojak. Česká výprava podle ní navštívila rovněž astronomické muzeum a vědecké centrum a odpoledne skauty čekal koncert tradiční korejské hudby a taneční představení. Organizátoři jamboree podle Trojak dále počítají i s konáním závěrečného ceremoniálu.

„Od té doby, co jsme přijeli sem na vojenskou základnu, tak teda musím říct, že se mi tady líbí hodně, protože už od začátku, co jsme přijeli, tak se o nás Korejci moc pěkně starají. Vojáci jsou na nás moc hodní,“ uvedl sedmnáctiletý Graffe, který je ze skautského oddílu v Tvarožné.

Na pobřeží Jižní Koreje udeřil tajfun Khanun. Zrušeny byly stovky letů

Náhradní ubytování poskytla českým skautům Korejská vojenská akademie v Soulu. Skauti obývají pokoje po čtyřech lidech, k dispozici mají postele s matracemi, toalety a sprchy jsou společné pro pokoje v jednom patře budovy.

Členové české výpravy skautů mířící na světové jamboree v Koreji se před odletem setkali s prezidentem Petrem PavlemZdroj: ČTK

„Pokoje jsou velmi čisté. Ráno chodíme na snídaně do kafeterie, která je kousek odsud, takže to není nijak vzdálené, není to náročné. Ráno vyrážíme (na program) hned autobusy přímo od budovy,“ řekl skaut. Dostatek má česká výprava podle něj i jídla. Účastníci si mohou vybírat, zda chtějí typické korejské jídlo, nebo jinou variantu. Zatím tak skauti mohli ochutnat například tradiční pálivé kimči nebo běžnou pizzu a hamburger.

Tradiční čaj i muzeum s českou tramvají

Podle mluvčí české skautské organizace program mladým lidem ve věku 14 až 18 let z Česka organizují členové korejské armády a představitelé regionu, kde pobývají. Ve středu navštívili relaxační centrum, kde se podle Graffeho seznamovali s rituály spojenými s pitím tradičního korejského čaje nebo se účastnili meditačního cvičení, kdy naboso prošli část lesa. V Nowon-gu také navštívili vlakové muzeum, kde narazili i na českou tramvaj.

Takto začalo skautské jamboree v Koreji:

Zdroj: Youtube

Češi si podle Trojak a Graffeho chválí i přístup Korejců k účastníkům jamboree. Na místech, kam přijedou, je vítají, objevují se plakáty s uvítacími hesly v angličtině i v češtině. Junáci také poobědvali na radnici spolu se zástupci soulské čtvrti.

Jižní Korea evakuovala tisíce skautů. Z tábořiště odjeli i Češi

Na jihovýchodní pobřeží Jižní Koreje dnes udeřil tajfun Khanun, který v předchozích dnech přinesl silné deště na jih země a do sousedního Japonska. Pro celou Jižní Koreu platí varování, zrušeno bylo více než 450 letů a na 10 tisíc lidí se muselo evakuovat. Podle agentury Jonhap dnes tajfun způsobil záplavy, sesuvy půdy a rozsáhlé škody na infrastruktuře.