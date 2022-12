Podnikatel a inovátor Elon Musk

„Nákupem Twitteru přišel Musk o mnohem více než 44 miliard dolarů.“

Bylo to asi nejdražší kliknutí minulého roku. Když 13. dubna odeslal nabídku na sto procent akcií sociální sítě Twitter, netušil Elon Musk, že tím přichází o mnohem víc než 43 miliard dolarů, které musí za Twitter zaplatit. Twitter na Muskovu nabídku na konci dubna přistoupil. Přestože se pak v té době nejbohatší muž světa snažil obchod zrušit, hrozba soudní žaloby a obřích náhrad za neuskutečněný kontrakt ho nakonec donutila, aby v říjnu za cenu ještě o miliardu dolarů vyšší dlouhodobě prodělávající Twitter nakonec koupil. Začal tam pak řádit jako černá ruka, vyházel spoustu lidí a zbytku nařídil brutální pracovní podmínky.

Inzerenti odcházejí, podvodníci přicházejí. Twitter se ocitl v chaosu

A jal se přímo zasahovat do fungování sítě. Vrátil účet Donaldu Trumpovi, u něhož americký Kongres právě dokončoval obvinění z pokusu o uchvácení moci po prohraných prezidentských volbách. A naopak zrušil účet amerického novináře, který sledoval lety jeho soukromého letadla. Po několika dnech mu ho ale zase obnovil. Začal také vymýšlet, co všechno na Twitteru zpoplatní, aby dostal sociální síť s více než půl miliardou uživatelů do černých čísel. Celé to vyvrcholilo tím, že nechal uživatele, podobně jako předtím o jiných otázkách, hlasovat o tom, zda má Twitteru dál šéfovat, nebo radši už ne. No a 57,5 procenta ze 17,5 milionů hlasujících uživatelů sociální sítě řeklo 19. prosince, že by měl vedení Twitteru nechat někomu jinému.

Přitom ještě před oním možná ne osudným, ale velmi drahým kliknutím Elonu Muskovi jeho byznys šlapal hodně dobře. Tak dobře, že se z Muska stal v roce 2021 v odhadech jeho celkového majetku ve výši přes tři sta miliard dolarů (přes šest bilionů korun) nejbohatší muž planety. Jeho automobilka Tesla se stala nejhodnotnější továrnou na automobily na světě, rakety jeho firmy Space X spolehlivě vynášely kosmonauty na oběžnou dráhu ke stanici ISS.

Jenže Twitter, kvůli jehož koupi Musk musel prodat část akcií Tesly a řízení firmy se pro zaneprázdněnost Twitterem nemohl věnovat, začal stahovat celý Muskův byznys do špatných čísel. Především akcie Tesly, nejhodnotnějšího podniku z celé sítě Muskových firem, začaly ztrácet svoji hodnotu na burzách. Musk tak během končícího roku zchudl jen kvůli pádu akcií Tesly o sto miliard dolarů. A ti, kteří v akciích Tesly měli peníze, přišli za rok 2022 o šedesát procent jejich hodnoty, což někteří komentátoři přirovnávají k pádu největší virtuální měny bitcoin. Navíc přes všechny Muskovy zásahy prodělává Twitter stále více, podle údajů z poloviny prosince téměř sto milionů korun denně. Prostě to nebyl pro Elona Muska zrovna dobrý rok.