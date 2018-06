Světově proslulá umělecká škola v Glasgow lehla popelem. Podruhé za čtyři roky

S plameny, které přeskočily i na sousední divadlo a noční klub, bojovalo více než 120 hasičů. „Rozsah škody je velmi vážný," řekl Peter Heath, zástupce náčelníka Scottish Fire and Rescue Service reportérům v sobotu ráno na místě požáru. Nebyli však hlášeni žádní zranění ani oběti na životech.

„Oheň se dostal z přízemí až na střechu,“ dodal Heath. V sobotu ráno již byl požár pod kontrolou, ale z budovy, kterou hasiči nepřestávali skrápět hadicemi, stále stoupal dým. Sousední divadlo stále hoří a částečně se mu zhroutila střecha, ale dalšímu šíření požáru se již podařilo zabránit.

More than 120 firefighters are working to extinguish the fire at @GSofA



"This is an extremely challenging and complex incident, but the response and professionalism of our firefighters has been exceptional." - @ChiefBushy



