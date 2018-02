Světoznámá značka Johnnie Walker chce přilákat i ženy, v logu bude mít Jane

Je to první velká změna loga s postavou kráčejícího muže za více než sto let, která přichází v době, kdy se velké značky vyrábějící nápoje snaží přilákat více žen, uvedla CNN.

„Jako značka, která podporuje pokrok už téměř 200 let, Johnnie Walker je pyšný na další krok, který dělá. Představí Jane Walker jako další symbol závazku značky k pokroku,“ píše se v prohlášení.

Firma počítá s vydáním 250 tisíc lahví Jane Walker. Podle serveru Scotchwhisky.com se bude cena jedné lahve o objemu 750 ml pohybovat kolem 34 dolarů, tedy v přepočtu skoro 700 korun.

Výrobce uvedl, že z každé prodané lahve věnuje jeden dolar (což je asi 20,5 koruny) organizacím na podporu žen, a to až do limitu 250 tisíc dolarů.

Vydání limitované edice v březnu se tak bude prolínat s Měsícem ženské historie a Mezinárodním dnem žen.

Diageo is introducing Jane Walker to the U.S. market in March—just in time for Women's History Month. #JaneWalker pic.twitter.com/xxuzruOTdp

Někteří lidé ale domnělou snahu o rovnoprávnost firmy Diageo neuznávají. „Nevidím to jako symbol rovnoprávnosti pohlaví,“ napsala na Twitteru Diana Pardová. „Jediné, co vidím, je marketingová strategie na zvýšení prodeje,“ dodala.

„Nejsem feministka, ale nepotřebuji na láhvi ženu, abych věděla, že to můžu pít,“ poznamenala na Twitteru Jennifer Massonová.

I don’t often feel compelled to comment on other whisky brands’ marketing activity, but, #JaneWalker?! I’m no feminist but I do not need a woman on a bottle to tell me it’s ok to drink it! Summed up in this brilliant article: https://t.co/EdpVMKlUGR pic.twitter.com/fXfHJonIK2