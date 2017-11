Svobodu pro politiky, požadovaly statisíce lidí v Barceloně

Podle některých odhadů až tři čtvrtě milionů lidí vyšlo do ulic Barcelony, aby protestovalo proti věznění sesazených katalánských politiků. Metropoli regionu zaplavily katalánské vlajky a další místní symboly. Separatisté označili bývalé katalánské představitele za politické vězně.

„Svobodu!“ a „Pryč s okupací!“ skandovaly davy před budovou regionálního parlamentu. Jeho mluvčí Carme Forcadellová byla propuštěna na kauci 150 tisíc eur (téměř 4 miliony korun), na niž se jí složili její podporovatelé. Většina bývalých členů katalánského kabinetu však stále čelí obvinění ze vzpoury ve vazbě.

Zástup lidí se podle agentury Reuters táhl po širokém bulváru Avenue Marina v délce 15 bloků. Podle agentury DPA Demonstraci svolala nezisková organizace Katalánské národní shromáždění a kulturní spolek Omnium Cultural. Ředitelé obou organizací byli zatčeni spolu se zástupci vlády a parlamentu. Někteří ze zadržených hodlají před Vánoci kandidovat v předčasných katalánských volbách za separatistickou stranu.

Dnes by měl regionální metropoli navštívit španělský premiér Mariano Rajoy. Poté, co španělská vláda ve spolupráci se senátem aktivovala článek 155 španělské ústavy, je právě on nejvyšším představitelem vzpurného regionu. Katalánský expremiér Carles Piigdemont uprchl před španělskou justicí do belgického exilu.