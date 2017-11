Svržený Puigdemont vyzval katalánské politiky, aby se sjednotili proti Španělsku

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont vyzval politické síly v regionu ke sjednocení proti Španělsku. Na vytvoření společné aliance mu však zbývají už jen hodiny. Katalánský lídr zatím nadále zůstává v belgickém "exilu", kam se uchýlil koncem října poté, co na něj španělské orgány vydaly zatykač.

Poté, co španělská ústřední vláda zrušila autonomii Katalánska a rozpustila katalánský parlament s tím, že do 21. prosince chce uspořádat předčasné regionální volby, se katalánský lídr Carles Puigdemont snaží získat katalánské politiky pro společný postup ve věci nezávislosti. Informuje o tom agentura Reuters.

Před hrozbou zatčení se bývalý katalánský premiér vzdálil do belgického Bruselu, kde prozatím zůstává. Bruselský soud v pondělí rozhodl, že Puigdemont může zůstat v Belgii svobodně, dokud se nerozhodne o tom, zda má či nemá být vydán.

Katalánské hnutí za nezávislost hluboce rozdělilo zemi, která se dostala do nejhlubší politické krize od svého návratu k demokratickému zřízení před čtyřiceti lety, a podnítilo nacionalistické separatistické tendence i v jiných zemích.

Politické strany podporující nezávislost chtějí, aby se plánované prosincové předčasné volby staly de facto dalším referendem, Puigdemontova Katalánská evropská demokratická strana a Republikánská levice Katalánska vedená Oriolem Junquerasem o víkendu oznámily, že zvažují možnost sestavit společnou kandidátku. Na zaregistrování případné aliance však mají čas pouze do konce dneška, tedy úterý 7. listopadu, a šance na to, že se jim v tomto čase podaří překlenout vzájemné rozpory, se podle Reuters jevily jako slabé.

Mluvčí Republikánské levice Katalánska Sergi Sabria v pondělí prohlásil, že jeho strana koalici s Puigdemontovými Demokraty nevylučuje, ale souhlasit s ní bude jen v případě, že se k ní připojí i další strany, včetně pouze pokud se k nim připojily další strany, včetně protikapitalistické Kandidátky lidové jednoty, která podporuje nezávislé Katalánsko, ale zároveň odmítá členství v NATO a Evropské unii.

Dosavadní průzkumy veřejného mínění naznačují, že separatistické strany by mohly v prosincových předčasných volbách získat dostatek hlasů na to, aby v nově utvořeném katalánském parlamentu držely malou většinu. Společný postup by jejich šanci na úspěch zvýšil.

Španělský soud viní Puigdemonta a další separatistické vůdce z povstání, neposlušnosti, ze zpronevěry veřejných prostředků a z porušení veřejné důvěry, kterýchžto činů se měli dopustit zorganizováním "nezákonného referenda o nezávislosti", jež se uskutečnilo 1. října, a posléze "neústavním prohlášením nezávislé Katalánské republiky".

Puigdemont oslovil v úterním rozhovoru s rozhlasovou stanicí Catalunya všechny regionální politické síly, aby se spojily proti ústřední španělské vládě. Tu současně vyzval, aby pozastavila výkon ústavního článku 155, na jehož základě španělský premiér Mariano Rajoy zrušil autonomii Katalánska a převzal tento region až do předčasných voleb pod přímou španělskou správu.

"Španělský stát se dopustil brutální represe. A pokud proti ní nebudeme bojovat společně, může Španělsko tento boj vyhrát. Ideálem by byl společný postup širokého spektra katalánských regionálních stran, který by představoval demokracii a svobodu," uvedl Puigdemont.