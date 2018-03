Synovce herečky Liz Hurleyové v Londýně pobodali. V nemocnici bojuje o život

K incidentu došlo v jihozápadní části Londýna, kde se Miles Hurley ve čtvrtek večer pohádal s neznámým mužem. Ten ho následně několikrát bodl do zad. Policie v souvislosti s útokem zatím nikoho nezatkla.

Podle informací zahraničních médií nůž nezasáhl životně důležité orgány, rodina se přesto obává nejhoršího. Do Londýna proto narychlo přiletěla i Elizabeth Hurleyová, která momentálně ve Spojených státech propaguje seriál The Royals.

My 21 year old nephew was repeatedly stabbed in a brutal attack in London on Thursday night. The police & hospital are being fantastic. Thank you for all your messages. It is an appalling time for him & our family. The police will be appealing for witnesses.