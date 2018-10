Syřan, který útočil v Kolíně nad Rýnem, žádal o azyl v Česku, tvrdí německý list

Syřan, který v pondělí na nádraží v Kolíně nad Rýnem zranil dvě ženy a jednu z nich držel jako rukojmí, podal v roce 2015 žádost o azyl v Česku. Poté se 55letý muž přemístil z Česka do Německa. Uvedl to list Kölner Stadt-Anzeiger (KSA) s odkazem na své zdroje.

Muž měl být podle dublinských pravidel vrácen do Česka, německým úřadům ale vypršela lhůta, ve které mohly Syřana vrátit. Dublinská pravidla stanovují, že žádost cizince o mezinárodní ochranu má být projednávána a rozhodnuta pouze jedním ze členských států EU.

Syřan Mohamed A.R. nejprve zapálil v restauraci McDonalds Molotovův koktejl a následně několik hodin držel v blízké lékárně rukojmí. Jeho útok měl navíc radikálně-islamistické pozadí. Bude obviněn z dvojnásobného pokusu o vraždu a vážného ublížení na zdraví.

K útoku došlo v pondělí krátce po poledni. Policisté na útočníka nakonec vypálili několik výstřelů. Zatímco zadržovaná žena v lékarně utrpěla lehká zranění, násilník byl na místě činu oživován a v nemocnici se musel podrobit akutní operaci.

Člen Islámského státu

Podle očitých svědků také muž bezprostředně před útokem zakřičel, že je členem Islámského státu (IS). V minulosti byl opakovaně trestán, a to většinou v souvislosti s krádežemi či nelegálním přechováváním drog, přičemž od roku 2016 se jeho jméno objevilo ve spojitosti s nejméně třinácti trestnými činy.

Mohamed žije v Německu od března 2015, jeho manželce byl ale přístup do země dvakrát zamítnut, upozornil server týdeníku Focus s odkazem na policejní zdroje. Při příchodu do Německa muž tvrdil, že je disidentem a jako odpůrce Bašára Asada byl v Sýrii několik let vězněn, tuto informaci ale vyšetřovatelé zatím nedokázali ověřit. V současnosti "nebyl jako duševně nevyrovnaný člověk schopen práce“.

Případem se nyní zabývá na sto vyšetřovatelů. Ti mimo jiné zjišťují, zda muž neměl v přípravě útoku nějakého komplice.