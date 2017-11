Sýrie přijala pařížskou dohodu. USA tak stojí mimo jako jediná země na světě

Ke 195 zemím, které dosud podepsaly pařížskou dohodu o klimatu, přibude nově Sýrie. Jedinou zemí mimo tuto dohodu tak budou Spojené státy americké, které od ní hodlají odstoupit. Zprávu přinesl web BBC.

Jako poslední země na světě v úterý na světové konferenci o klimatu v německém Bonnu avizovala své přistoupení Sýrie, kterou zmítá už dlouhou dobu válka. V říjnu se ji rozhodla podpořit i Nikaragua, která dříve hlasovala proti kvůli tomu, že se jí zdála příliš mírná. Spolu se Sýrií byla Nikaragua jedinou zemí, která se k dohodě nepřipojila, když v roce 2015 vznikla.

Podle agentury AP budou podklady ke vstupu Sýrie k dohodě podepsány „tak brzo, jak to jen bude možné“.

Jedinou zemí světa, která od dohody odstupuje, jsou tak podle BBC nyní Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Ten v červnu letošního roku oznámil, že USA od dohody ustoupí. Jeho rozhodnutí si vysloužilo kritiku po celém světě. Trump tvrdí, že dohoda poškozuje americké podnikání a byznys.

Formálně mohou Spojené státy od dohody odstoupit až za tři roky potom, co vstoupila v platnost, tedy až v listopadu 2019. Celý proces pak trvá rok. V té době ale čekají USA nové prezidentské volby a případná nová hlava státu by mohla Trumpovo rozhodnutí ještě zvrátit.

„Jako by to už nebylo jasné dříve, každá země na světě se snaží posunout vpřed a poprat se s klimatickou krizí, zatímco Donald Trump izoloval Spojené státy do trapné a nebezpečné pozice,“ uvedl člen nevládní ekologické organizace Sierra Club.

Přes sto zemí bylo pozváno na prosincový summit o klimatu do Paříže, podle francouzských úřadů ale mezi pozvanými není právě Donald Trump.

Cílem pařížské dohody o klimatu je udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období, což by snížilo riziko a dopady klimatických změn.

Z historického hlediska produkují Spojené státy, Evropa a Čína téměř polovinu světových emisí uhlíku.