Syrská armáda sestřelila v úterý poblíž Damašku nepřátelské rakety. S odkazem na syrská státní média o tom informovala agentura Reuters. Izraelská armáda krátce poté oznámila, že aktivovala protivzdušnou obranu kvůli raketám ze Sýrie.

"Naše letecká obrana zachytila řadu nepřátelských raket poblíž Damašku," citovala prohlášení syrská státní televize. Agentury Reuters a DPA s odvoláním na svědky z místa uvedly, že v Damašku bylo slyšet exploze, a to mimo jiné na jeho jihozápadním okraji, kde leží vojenské letiště Mazza.

Izraelské rakety

Syrská observatoř pro lidská práva, která monitoruje dění v oblasti, uvedla, že šlo o izraelské rakety vystřelené z území Libanonu a zacílené na jihozápadní venkovské oblasti Damašku.

"Série raket zasáhla zbrojní depa radikálního hnutí Hizballáh nebo iráckých sil," uvedla observatoř. Ve stejné době také libanonská tisková agentura přinesla informaci, že nad jižním Libanonem operují izraelská letadla.

Mluvčí izraelského ministerstva obrany situaci odmítla komentovat. Později pak izraelská armáda vydala prohlášení. „Aktivovali jsme systém protivzdušné letecké obrany v reakci na raketu vypálenou ze Sýrie,“ uvedla izraelská armáda.

Žádné informace o zraněných

Podle deníku The Times of Israel armáda nesdělila, zda raketu sestřelila. Zatím nejsou informace, že by byl někdo na izraelském či syrském území zraněn.

Izrael v předchozích letech provedl stovky leteckých útoků na syrské území. Míří zejména na íránské cíle. Chce tak zabránit dodávkám pokročilých zbraní libanonskému Hizballáhu.

Írán pomáhá spolu s Ruskem syrskému prezidentu Bašáru Asadovi v občanské válce, Izrael se ale obává rozmáhání íránského vlivu v blízkosti svého území.

Úterní údajné ostřelování Sýrie Izraelem přišlo jen týden poté, co se prezident Donald Trump rozhodl stáhnout americké jednotky ze Sýrie, protože podle něj je už cíl porazit jednotky Islámského státu splněn.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakci na Trumpovo rozhodnutí uvedl, že izraelská armáda v Sýrii znásobí vojenské operace proti Íránu.