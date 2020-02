Eskalace napětí: Syrská armáda zabila turecké vojáky, Rusko vysílá válečné lodě

Syrská armáda ve čtvrtek zabila 33 tureckých vojáků a dalších více než 30 vážně zranila při palbě v provincii Idlib na severozápadě Sýrie. Oznámil to Rahmi Dogan, guvernér sousední turecké provincie Hatay. Podle agentury AP jde o nejvyšší počet tureckých vojáků zabitých v Sýrii za jeden den od začátku ofenzivy v Idlibu loni v prosinci. Do Středozemního moře míří dvě ruské fregaty se střelami s plochou dráhou letu, které se už dříve zapojily do bojů v Sýrii. Prezidenti Turecka a Ruska se v telefonátu dohodli, že je třeba zavést nová opatření, aby se situace normalizovala.

Tureckem podporovaní rebelové v syrském městě Sarákib v provincii Idlib. | Foto: ČTK

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že Turci byli mezi útočícími povstalci, což ale turecký ministr obrany popřel. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell upozornil, že boje v Idlibu mohou přerůst v mezinárodní konflikt. Turecká agentura Anadolu s odvoláním na turecké úřady napsala, že Turecko po syrském útoku zahájilo odvetnou palbu ze vzduchu i země na cíle syrských vládních vojsk. Při vládních náletech v Sýrii zahynulo osmnáct lidí, tvrdí opozice Přečíst článek › Od začátku února Turecko v Idlibu přišlo o 54 vojáků. Zahynulo rovněž 134 civilistů, mezi nimiž bylo 44 dětí. Boje vyhnaly z domovů od prosince skoro milion lidí, z nichž část se nyní vydala v Turecku k řecké hranici. Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS uvedlo, že turečtí vojáci, kteří se dostali pod palbu syrské armády, byli "v řadách teroristických formací". Tito "teroristé se snažili provést rozsáhlý útok na pozice syrských vládních vojsk", dodal úřad. Turecká armáda zaútočila na 200 cílů Turecký ministr obrany Hulusi Akar ale tuto verzi událostí popřel. "Rád bych zdůraznil, že žádní ozbrojenci v době tohoto útoku v blízkosti našich vojáků nebyli," řekl. Dodal, že turecká armáda za pomoci bezpilotních letadel a pozemních sil zaútočila na 200 syrských cílů. Ruské ministerstvo rovněž tvrdí, že ruské koordinační středisko nepřetržitě ověřuje u turecké strany souřadnice jejích jednotek, aby se nedostaly pod palbu. Podle údajů sdělených středisku se prý na místě, které syrští vojáci ostřelovali, žádní turečtí vojáci neměli nacházet. Smrtelná past v předhůří Kavkazu. Ruští výsadkáři dobojovali v obklíčení na hoře Přečíst článek › Americké ministerstvo zahraničí uvedlo v prohlášení, že je situací v Idlibu velmi znepokojeno a stojí při Turecku, které je spojencem v Severoatlantické alianci. Washington zároveň vyzval Damašek a jeho ruské a íránské spojence, aby ofenzivu v Idlibu okamžitě ukončili. Borrell vyzval k zastavení bojů. Situace může podle něj přerůst v mezinárodní vojenskou konfrontaci a ohrožuje civilisty. "EU vyzývá všechny strany k rychlému zklidnění a lituje ztráty životů. Zváží všechna opatření k ochraně svých bezpečnostních zájmů, jsme v kontaktu se všemi účastníky," sdělil Borrell. Hluboké znepokojení ze stupňování násilí vyjádřil také generální tajemník OSN António Guterres, který zároveň vyzval k okamžitému klidu zbraní. Pokud se tak nestane, hrozí podle něj stále větší eskalace bojů. Stoltenberg vyzval k ukončení ofenzivy Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se setkal s šéfem turecké diplomacie Mevlütem Çavuşogluem a rovněž odsoudil syrské a ruské nálety. Zároveň Stoltenberg vyzval Damašek a Moskvu, aby ofenzivu ukončily. Na žádost Turecka se dnes sejdou na mimořádné schůzce velvyslanci členských zemí aliance. Turecko v uplynulých měsících vyslalo do severozápadní Sýrie tisíce vojáků a těžkou vojenskou techniku na pomoc povstalcům, kteří vzdorují ofenzivě Ruskem podporované armády syrského prezidenta Bašára Asada. Syrští povstalci ve čtvrtek dobyli zpět severosyrské město Sarákib. Otevřená brána? K řecké hranici pochodují stovky migrantů, tvrdí turecká média Přečíst článek › Ofenziva syrské a ruské armády začala v prosinci. Jejím cílem je získat Idlib pod kontrolu Asadova režimu. Většinu provincie zatím mají v rukou islámští radikálové a oponenti syrské vlády, z nichž některé podporuje Turecko. Ankara opakovaně žádá, aby se syrská armáda stáhla od tureckých pozic v Idlibu. Prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu řekl, že Turecko z těchto míst neustoupí. Cílem syrské ofenzivy je kromě jiného zabezpečit klíčové trasy mezi Damaškem a severosyrskými městy, zejména Halabem (Aleppem), druhým největším městem země. Rusko posílá k Sýrii dvě válečné lodě Do Středozemního moře míří dvě ruské fregaty se střelami s plochou dráhou letu, které se už dříve zapojily do bojů v Sýrii. Informovala o tom dnes agentura Interfax s odvoláním na mluvčího ruské černomořské flotily Alexeje Ruleva. Mluvčí upřesnil, že obě lodě, které jsou vyzbrojené "vysoce přesným raketovým komplexem Kalibr-NK", propluly Bosporským a Dardanelským průlivem. Fregaty Admirál Makarov a Admirál Grigorovič se podle něj mají přidat k plavidlu stejného druhu Admirál Essen, jež "plní úkoly ve Středozemním moři od prosince 2019". NATO z Afghánistánu neodchází, řekl Stoltenberg na bezpečnostní konferenci Přečíst článek › Interfax k této informaci poznamenal, že lodě Admirál Makarov a Admirál Grigorovič se už dříve u syrských břehů nejednou zapojily do ruské operace proti povstalcům.

Autor: ČTK