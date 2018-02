Syrská armáda zaútočila u Damašku. Zemřelo sto lidí, včetně dětí

Podle serveru BBC s odkazem na OSN se situace dostala mimo kontrolu. Pondělní nálety si totiž kromě stovky mrtvých vyžádaly také dalších 470 zraněných, z toho někteří jsou v kritickém stavu.

Bombs still fall on Syria's Ghouta after heaviest toll in years https://t.co/i1tn0hdiY5 pic.twitter.com/3kNvHRZKL4

Útoky na oblast východní Ghúty zasáhly nejen civilisty, ale také jejich prostředky nutné k přežití. Bomby zničily pekárny, sklady a další budovy, kde mohly být zásoby potravin.

Jedná se o vůbec největší kombinovaný útok letectva dělostřelecké a raketové palby, uvedl server BBC. Lidé se bojí, že Ghútu postihne podobný scénář jako zcela zdevastované Aleppo. Oblastní humanitární koordinátor OSN Panos Moumtzis řekl, že je "nezbytné ukončit nesmyslné lidské utrpení."

"Mnoho obyvatel nemá na výběr, proto se se svými dětmi uchylují do sklepů a podzemních bunkrů," poznamenal.

Horrific scenes! Mass panic and fear amongst children and women today after constant aerial bombardment by #Assad's_regime, #Iran on civilian neighbourhoods of Humouriyah town in besieged Eastern #Ghouta. #Syria #SaveGhouta @cjwerleman @Office_AQPk @baalegibreel @itsmenanice @UN pic.twitter.com/IMWWKRSlCh