Tádž Mahal ohrožují masy turistů. Indie přistoupila k omezení jejich počtu

Nařízení navrhla vládní organizace Archeological Survey of India (ASI), jež se zabývá ochranou památek. Podle ní totiž není jisté, zda světově proslulé mauzoleum masivní davy turistů dlouhodobě ustojí. Ministerstvo kultury bude návrh projednávat příští týden.

S nařízením to ovšem nebude tak horké, jak to na první pohled vypadá. Cizinců se překvapivě nedotkne vůbec. Ti totiž platí za lístek tisíc rupií, tedy zhruba 330 korun. Indové však pouhých 40, což je asi 13 korun. Právě oni totiž tvoří největší skupinu návštěvníků a jejich počet se neustále zvyšuje, informoval server Yahoo. Pokud budou chtít Indové přeci jen památku navštívit i přes limit, zkrátka si připlatí dražší vstupenku.

India prepares to reduce the number of visitors to its biggest tourist attraction – the Taj Mahal – to "ensure it is preserved" pic.twitter.com/rHJrOcAQ37