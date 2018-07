Tajemství rozluštěno. Vědci odhalili účel tajemných kamenných sloupů v poušti

Klíčovou roli v rozluštění mnohasetleté hádanky sehrála chilská archeoložka s indiánskými kořeny Jimena Cruzová. Vyrůstala v severní části Chile na okraji pouště Atacama a kvůli svému původu čelila podle deníku The Guardian v dětství posměchu a ponižování.

Spolu s rodiči často navštěvovali nedaleké petroglyfy, tedy starobylé obrazy vyryté do skály. Zatímco otec ji seznamoval s historií obrazců, matka vyprávěla staré legendy a příběhy. „Vždycky jsem díky tomu měla blízko ke kombinaci vědy a kultury,“ říká Cruzová.

Ve škole se však jejím zájmům většinou posmívali. „Jednoho dne se nás zeptali čím chceme být až vyrosteme,“ vypráví pro The Guardian Cruzová. „Řekla jsem, že bych chtěla být archeoložkou. Ale učitelka odvětila, že na to mám zapomenout, protože indiáni jsou dobří jen k tomu, aby rodili děti.“

Cruzová se však svého snu nevzdala. Nyní, o dvacet let později, je uznávanou antropoložkou a kurátorkou archeologického muzea Gustava Le Paige v chilském městě San Pedro de Atacama a svým výzkumem a podnícením spolupráce archeologů, historiků a astronomů přispěla zásadním dílem k rozluštění záhady, kterou se do té doby nikomu nepodařilo vyřešit.

Předmětem výzkumu byly řady kamenných sloupů z navršeného kamení, připomínajících mohyly, které jsou v domorodém jazyce nazývány saywas. Jsou rozesety napříč pouští Atacama v blízkosti starověkých cest systému Qhapaq Ñan. Unikátní sítě komunikací vytvořené Inky, která sahala od dnešní jižní Kolumbie až po centrální část Chile.

Téměř dvacet let studovala saywas doktorka Cecilia Sanhuezová z chilského Muzea předkolumbovského umění. Jejich účel však odhalit nedokázala. Stavby byly vytvořeny uprostřed pouště, příliš nepravidelně na to, aby mohly sloužit jako milníky nebo rozcestníky. Sanhuezová tak byla přesvědčená, že musely mít i jinou funkci.

Svou pozornost tedy zaměřila na historické prameny, konkrétně na ilustrovanou kroniku kečuánského šlechtice jménem Felipe Guaman Poma de Ayala z šestnáctého století. Díky stejně starým kečuánsko-španělským slovníkům se jí podařilo odhalit, že stavby měly mít kalendářní, astronomické i náboženské účely. Podle kroniky na jejich vrcholcích o zimních a letních slunovratech odpočíval incký sluneční bůh Inti.

