Jednání se podle Madura uskutečnila v New Yorku, kde se venezuelský ministr zahraničí Jorge Arreaza sešel s americkým zvláštním vyslancem pro Venezuelu Elliottem Abramsem. Obě setkání, jejichž konání nevyvrátila ani americká strana, měla trvat několik hodin.

Dvojice venezuelských úředníků pod příslibem anonymity uvedla, že k první schůzce došlo 26. ledna a atmosféra byla nepřátelská. Abrams měl Arreazovi vyhrožovat vysláním armády a potrestáním Madurovy vlády za spolupráci s Kubou, Ruskem a Hizballáhem.

Při druhém setkání na počátku tohoto týdne údajně napětí částečně povolilo navzdory Abramsovým výrokům, podle kterých „čas na jednání s Madurem dávno vypršel“. Americký vyslanec měl Venezuelu varovat, že tvrdé sankce ze strany Spojených států Madura odstaví od moci, i kdyby si uchoval podporu armády.

Trumpova ruka

Venezuelský prezident v rozhovoru s AP uvedl, že věří v brzkou schůzku s americkým prezidentem. „Pokud se bude chtít sejít, ať mi řekne kdy, kde a jak. Já tam budu,“ prohlásil. Jeden z vyšších úředníků ve Washingtonu agentuře AP pod podmínkou anonymity sdělil, že Američané jsou ochotní „setkat se s bývalými představiteli Venezuely včetně Madura samotného, aby projednali plán jejich odchodu“.

Zároveň ale uvedl, že Venezuela v tuto chvíli nejvíce potřebuje, aby Spojené státy přestaly zasahovat do jejích záležitostí. „Infikovaná ruka Donalda Trumpa Venezuele ubližuje,“ prohlásil Maduro. Za ekonomické potíže a hyperinflaci, která dosáhla podle ekonomů jednoho milionu procent, podle něj mohou americké sankce proti venezuelskému ropnému průmyslu.

Aby jeho země pokryla ztráty, způsobené americkým zákazem nákupu venezuelské ropy, přeorientovala se podle Madura na asijské trhy. „Budovali jsme cestu do Asie řadu let. Je to úspěšná cesta, každý rok od nás nakupují větší množství ropy,“ řekl prezident.

Dostatek prostředků

Maduro v rozhovoru hovořil také o pokračující spolupráci s Čínou a zejména s Ruskem, které jeho vládu dlouhodobě zásobuje zbraněmi a poskytuje finanční úvěry. Opačné přístupy Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina podle něj představují riziko rozsáhlého geopolitického boje mezi oběma velkými mocnostmi, který by mohl připomenout nejvyhrocenější roky studené války.

Navzdory rostoucímu tlaku zahraničních zemí, které ve velké míře uznaly prozatimním prezidentem Venezuely lídra opozice a předsedu parlamentu Juana Guaidóa, Maduro nehodlá svou funkci opustit. „Nebojím se,“ prohlásil. „Jedné, o co se obávám, je osud mojí země a našeho lidu. Našich chlapců a dívek. To je to, co mi dodává energii.“

Obhajoval zároveň své odmítavé stanovisko k zahraniční humanitární pomoci. „Nejprve nás připraví o peníze a pak řeknou ‚tady, vezměte si tyhle drobky‘ a dělají z toho velkou show,“ uvedl prezident. „My téhle show s důstojností říkáme ne. Kdokoli, kdo bude chtít Venezuele pomoci, je vítán. Ale máme dostatek prostředků, abychom zaplatili za všechno, co potřebujeme.“

Předčasné volby

Venezuela se v současné době nachází v hluboké ekonomické krizi a politickém chaosu. Opoziční lídr Guaidó označil volby z loňského roku, v nichž Maduro obhájil funkci prezidenta, za zmanipulované a sám sebe prohlásil dočasným prezidentem, který hodlá zemi dovést k předčasným volbám.

Na jeho stranu se krátce poté postavily Spojené státy a většina zemí Jižní Ameriky. Evropské země nejprve daly Madurovy osmidenní ultimátum, během něhož měl v zemi umožnit nové legitimní volby. K tomu však nedošlo, a státy včetně České republiky postupně splnily svou výhružku a po vzoru USA uznaly Guaidóa prezidentem.