Tajné jaderné laboratoře. Na území KLDR se nachází 13 výzkumných center

S odkazem na report Centra pro strategické a mezinárodní studie (Center for Strategic and International Studies) se sídlem ve Washingtonu o tom informovala agentura Reuters.

Místa se nacházejí ve vzdálených horských oblastech napříč celou zemí. Využívána mohou být pro vývoj balistických raket s různým doletem. Objekt Sakkanmol, který zpráva zmiňuje, se nachází v horách v provincii Severní Hwanghe, asi 85 kilometrů od jihokorejských hranic.

„Pracovní operační základy ale nejsou základny s odpalovacím zařízením,“ uvedl Joseph Bermudez, který report představil.

Američtí, jihokorejští a severokorejští diplomaté přitom usilovně pracují na jaderném odzbrojení korejského poloostrova. Nová zjištění tak ukazují, jak obtížné bude ověřit tvrzení Severokorejců o zastavení jejich jaderného programu. Existenci zmíněných pracovišť totiž nikdy nepřiznali.

Vůdce Kim Čong-un dříve slíbil, že nechá zničit jaderné středisko v lokalitě Punggye-ri a rampu v Sohe. Prohlásil také, že povolí do země vstup mezinárodním inspektorům, pokud Washington podnikne „obdobná opatření“.

It is NOT deception. Kim literally ordered ballistic missiles to be mass produced on New Year’s day 2018. He never offered to stop producing them, let alone give them up. Ever. He is doing exactly what he said he was going to do. https://t.co/sbE6MyPQes