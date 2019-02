Tajně se scházíme s policií a armádou, musíme získat jejich podporu, říká Guaidó

Venezuelská opozice se tajně setkává s příslušníky venezuelské armády a bezpečnostních složek. V článku pro středeční list The New York Times to napsal vůdce venezuelských protivládních sil Juan Guaidó. "Aby se změnil režim, je zapotřebí připravit (prezidenta Nicoláse) Madura o podporu armády," napsal politik.

"Přechodné období bude vyžadovat podporu klíčových armádních kontingentů. Pořádáme tajné schůzky se členy ozbrojených sil a bezpečnostních složek," napsal šéf opozicí ovládaného venezuelského parlamentu. Za Madurovy vlády bylo při protestních demonstracích zabito 240 lidí, v zemi je 600 politických vězňů, napsal Guaidó. Ke skoncování s Madurovým režimem s minimem krveprolití země rovněž potřebuje podporu prodemokratických států, institucí a jednotlivců z celého světa. Guaidó nesmí vycestovat z Venezuely. Nejvyšší soud mu obstavil i účty Přečíst článek › Madurovy snahy o dialog jsou podle opozice marné "Když se represivní taktika ukázala jako neúčinná, Maduro se svými pomahači pokrytecky navrhli 'dialog'. Vůči takovým manipulacím jsme už imunní," uvedl opoziční vůdce. Během včerejšího dne se navíc současná hlava státu nechala slyšet, že navzdory tlaků mnoha zemí světa včetně USA, Velké Británie či EU žádné nové prezidentské volby ve Venezuele nyní nebudou. Ve stejnou chvíli vyšly do ulic několika tamních měst tisíce lidí, aby vyjádřily podporu Guaidóvi. Podle dostupných zpráv se protesty obešly bez násilností. Venezuelané znovu vyšli do ulic. Prezidentem jsem legitimně, uvedl Maduro Přečíst článek ›

Autor: Redakce / ČTK