Mluvčí Tálibánu Mudžáhid dnes slíbil, že dívkám navštěvujícím druhý stupeň základních škol a studentkám středních škol bude "co nejdříve" umožněn návrat do školních lavic. Od soboty byla výuka obnovena pro chlapce v této věkové kategorii, o dívkách ale Tálibán mlčel, což vzbudilo obavy o budoucnost ženského vzdělání v Afghánistánu.

Tálibán vládu prezentoval jako přechodnou, neuvedl ale, jestli někdy v budoucnu hodlá v zemi uspořádat volby. V reakci na otázky dnes Mudžáhid podle AP složení kabinetu hájil, přičemž prohlásil, že mezi náměstky ministrů jsou i zástupci etnických menšin, včetně Hazárů. Ti na rozdíl od sunnitského Tálibánu vyznávají šíitskou větev islámu a v minulosti byli hnutím krutě pronásledování. Mudžáhid také řekl, že ženy by do vlády mohly být zařazeny později.

Islamistické hnutí Tálibán jmenovalo náměstky ministrů nové afghánské vlády, kterou vytvořilo poté, co se v polovině srpna ujalo v Afghánistánu moci. Stejně jako mezi ministry není ani mezi jejich náměstky žádná žena, informovala dnes agentura AP. Seznam nově jmenovaných činitelů představil na tiskové konferenci mluvčí vlády Zabíhulláh Mudžáhid.

