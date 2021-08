Stanice Al-Džazíra uvedla, že v Asadábádu, který je správním střediskem provincie Kunar, zemřeli dva lidé, zraněných je osm. Ozbrojenci Tálibánu podle ní začali střílet poté, co jednoho z nich napadl člověk s nožem.

Lidé s vlajkami dnes podle videozáznamu zveřejněného na twitteru pochodovali také v Kábulu, mezi demonstranty byly i ženy. Lidé provolávali heslo "naše vlajka, naše identita". Server BBC uvedl, že někde účastníci manifestací nahrazovali vlajky Tálibánu afghánskými státními vlajkami.

Oslavy dnes zmínili i zástupci Tálibánu, kteří připomněli, že islamisté svým odporem porazili "arogantní světovou mocnost Spojené státy". "Dnes naštěstí slavíme výročí nezávislosti na Británii. Zároveň jsme díky vzdoru džihádu donutili padnout další arogantní světovou mocnost, Spojené státy, které se nyní musí stáhnout z posvátného území Afghánistánu," uvedl Tálibán.

Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc