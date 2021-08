"Kunduz padl. Příslušníci Tálibánu ovládli všechny klíčové budovy ve městě," uvedl zpravodaj AFP, který je poblíž tohoto města. Kunduz, ležící asi 300 kilometrů severně od Kábulu a 50 kilometrů jižně od hranic s Tádžikistánem, od roku 2015 už třikrát padl do rukou povstalců.

Příslušníci hnutí navíc pronikli i do centra Saripúlu, který je správním střediskem stejnojmenné provincie na severozápadě země. "Příslušníci Tálibánu obklíčili armádní jednotku na předměstí. Všechny ostatní části města už ovládli," řekl AFP člen místní provinční rady. Předtím poslankyně Aziza Žalisová uvedla, že povstalci pronikli do centra města a že se bojuje v jeho ulicích.

Tálibán v poslední době výrazně upevňuje své pozice. Hnutí začalo postupovat afghánským územím s nečekanou rychlostí od té doby, co se vojáci Spojených států a NATO letos na jaře začali ze země stahovat.

Bojovníci Tálibánu, který v letech 1996 až 2001 reálně vládnul zhruba nad třemi čtvrtinami země, v pátek ovládli město Zarandž, metropoli provincie Nimrúz na jihozápadě země. V sobotu se pak zmocnili Šibirchanu, správního střediska severoafghánské provincie Džauzdžán.

Dobytí Kunduzu označil server BBC za největší úspěch letošní ofenzivy Tálibánu. Město, které má více než čtvrt milionu obyvatel, je pokládáno za bránu do severních provincií bohatých na minerály a díky své poloze u hranic s Tádžikistánem je strategicky důležité. Mít pod kontrolou Kunduz tak znamená mít pod kontrolou i jednu z nejdůležitějších cest pro pašování afghánského opia a heroinu do Střední Asie a dál do Evropy, poznamenala BBC. Povstalci už město dobyli v letech 2015 a 2016, ale nedokázali je dlouhodobě udržet.

Nad Kunduzem teď islamisté znovu vztyčili svou vlajku. AFP poznamenala, že dobytí Kunduzu může uvolnit velký počet bojovníků Tálibánu pro nasazení do bojů na dalších místech na severu Afghánistánu. Neschopnost Kábulu udržet si sever země, považovaný za baštu odporu proti radikálnímu hnutí, může mít rozhodující dopady na vyhlídky nynější vlády na přežití.