"Nikdo z hnutí vám neublíží, nikdo nebude klepat na vaše dveře, nikdo vás nebude vyslýchat," ujišťoval podle agentury Reuters afghánskou veřejnost Zabíhulláh. "Všem je odpuštěno," prohlásil. Tálibán podle něj mimo jiné rovněž zaručil Organizaci spojených národů, že může pokračovat v humanitární práci v Afghánistánu.

Zabíhulláh na tiskové konferenci zopakoval četné sliby určené k uklidnění veřejnosti, které už dříve vyslovili jiní představitelé Tálibánu. Přijímány jsou ale zatím s nemalou dávkou skepse a s obavami vzhledem ke zkušenostem s krutým režimem Tálibánu, když zemi vládl pět let, než ho zahraniční intervence v roce 2001 moci zbavila. Ženy tehdy nesměly do škol a na veřejnosti mohly chodit jen zahalené a s mužským doprovodem. S nepohodlnými lidmi, včetně těch, kteří spolupracovali s cizinci, se zacházelo brutálně.

Lidem, kteří pracovali pro cizí státy je údajně odpuštěno

Dnes mluvčí Tálibánu prohlásil, že všem překladatelům a dalším najatým lidem, kteří pracovali pro cizí státy, je odpuštěno. Slíbil také rodinám, které čekají na kábulském letišti na odvoz ze země, že pokud se vrátí domů, budou v bezpečí a nikdo z Tálibánu jim nic neudělá. Ubezpečoval rovněž, že bude odpuštěno tisícům vojáků, kteří dvacet let bojovali proti povstalcům.

Západní státy, mimo jiné i Česká republika, z Afghánistánu z obavy o bezpečnost urychleně evakuují svůj diplomatický personál a také Afghánce, kteří jim pomáhali, včetně tlumočníků.

Zabíhulláh Mudžáhid zdůraznil, že Tálibán si přeje mírové vztahy s ostatními zeměmi. "Nechceme žádné vnitřní ani vnější nepřátele," prohlásil. "Chceme mít velmi dobré vztahy se všemi, abychom mohli obnovit ekonomiku a zajistit prosperitu, abychom se dostali z této krize," dodal.

Vyjádřil se i k tomu, co západní metropole obzvláště znepokojuje - ubezpečil mezinárodní společenství, že území Afghánistánu nebude využito proti nikomu. Obavy se týkají možnosti, že by návrat Tálibánu do země opět otevřel dveře teroristické síti Al-Káida, která před dvaceti lety - 11. září 2001 - zaútočila v New Yorku a Washingtonu. Právě v odvetě na tyto teroristické údery koaliční síly vedené USA zasáhly v Afghánistánu proti Tálibánu.

Nicméně uvedené Zabíhulláhovo ujištění, vyjádřené činiteli Tálibánu už dříve, je přijímáno s rezervou. Podle mínění řady expertů kontakty Tálibánu s Al-Káidou zcela přerušené nejsou, jen se udržují skrytě.

Zabíhulláh rovněž slíbil, že už nikdo nebude v Afghánistánu zapojený do pašování drog. Nyní to podle něj bude narkotik prostá země. V této souvislosti řekl, že mezinárodní společenství "by nám mělo pomoci, abychom měli alternativní plodiny; pokud poskytneme našim lidem alternativní plodiny, pak samozřejmě budeme schopni zastavit pěstování drog".