Řada členů nového kabinetu působila již v předchozí vládě Tálibánu v 90. letech. Podle pozorovatelů citovaných agenturou DPA to naznačuje, že konzervativní jádro hnutí zůstává nezměněno. Šanci získat mezinárodní uznání má nová vláda jen malou.

Že by součástí nové vlády Tálibánu bylo i ministerstvo pro záležitosti žen, které bylo vytvořeno po svržení hnutí v roce 2001, mluvčí Mudžáhid nezmínil. Tálibán po obsazení Afghánistánu v polovině srpna slíbil, že bude respektovat ženská práva a že vytvoří inkluzivnější vládu.

V Afghánistánu bude po nástupu Tálibánu k moci znovu fungovat ministerstvo pro šíření ctnosti a předcházení neřesti. Úředníci ministerstva by měli dohlížet na to, aby se obyvatelé země řídili přísným islámským právem šaría. Tálibán v úterý oznámil složení své nové vlády, kterou označil za přechodnou. Podle dosavadních informací se zdá, že bylo zrušeno ministerstvo pro záležitosti žen.

