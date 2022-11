Každý ze skupiny musel vydržet jednadvacet až devětatřicet ran bičem, což je taky maximum, co může v Afghánistánu člověk v rámci veřejného bičování dostat. Mudžáhid sdělil, že všechny tři ženy byly po zbičování propuštěny. Někteří muži ale zůstali ve vězení.

Už druhé bičování za měsíc

Je to přitom tento měsíc už podruhé, co islamistická skupina k veřejnému bičování přistoupila. Minulý týden jím bylo údajně v provincii Tachár na severu Afghánistánu potrestáno devatenáct lidí. Mohlo by to znamenat, že se Tálibán vrací k tvrdým praktikám, které se používaly za předchozí vlády této islamistické skupiny v devadesátých letech.

Nynější bičování v provincii Lógar se navíc odehrálo jen týden poté, co nejvyšší vůdce Tálibánu Hibatulláh Achundzada nařídil soudcům, aby uplatňovali tresty za některé trestné činy v souladu s přísným výkladem islámského práva šaría, který skupina zastává. Výklad islámského práva zahrnuje také veřejné popravy, amputace a ukamenování.

Tálibán byl za pravidelné vykonávání trestů na veřejnosti odsouzen už během své vlády v letech 1996-2001 byl. Bičování a popravy v té době probíhaly i na národním stadionu v Kábulu.

Více modlení, méně práv pro ženy

Zpřísňování zákonů se děje i přesto, že nejvyšší vůdce po převzetí moci slíbil, že bude vládnout umírněněji. V afghánském hlavním městě bylo například v rámci zpřísňování pravidel instalováno čtyři sta reproduktorů, které povzbuzují věřící k účasti na modlitbách. Stovky prázdných obchodů a dalších nepoužívaných budov byly také nedávno přeměněny na mešity.

Trpí také práva žen. Ač vláda slíbila, že se brutální represe proti ženám nebudou opakovat, tak byla jejich svoboda od návratu skupiny k vládě tvrdě omezena a řada z nich byla zbita za to, že se svých práv dožadovala. Poslední měsíce jsou také doprovázeny velkými protesty žen, které se bouří poté, co se dozvěděly o smrti Mahsy Amíníové. Ta byla v Íránu zatčena mravnostní policií kvůli tomu, že neměla správně nasazený hidžáb.

Afghánistán je dnes jedinou zemí, kde dívkám není dovoleno navštěvovat školu. Ženy také mají zakázáno pracovat ve většině vládních institucí, při cestování je musí provázet alespoň jeden mužský příbuzný, nesmí chodit samy do restaurací, parků, posiloven ani lázní. Musí také nutně nosit hidžáb, tradiční muslimský oděv, který zakrývá ženské vlasy.