Mírová jednání v Afghánistánu nabývají na intenzitě a radikálové z hnutí Tálibán se snaží ukázat, že se od převzetí moci v 90. letech změnili. Mluvčí radikálů Zabiullah Mudžahíd uvedl, že se v případě návratu tálibánské vlády obyvatelé země nemají čeho obávat.

„Pokud nastane mír a Tálibán se vrátí k moci, pak náš návrat nebude probíhat stejně drsným způsobem, jako tomu bylo v roce 1996,“ řekl agentuře Reuters Mudžahíd s odkazem na období, kdy radikálové v zemi zakázali „nevhodnou“ hudbu, zabránili vzdělávání žen a prováděli veřejné popravy. „Chceme ujistit všechny Afghánce, že z naší strany nikomu nebude hrozit nebezpečí.“

Mudžahíd reportérům sdělil, že hlavním důvodem tálibánských útoků je přítomnost zahraničních sil v zemi. „Až budou pryč a dosáhneme mírové dohody, vyhlásíme celostátní amnestii. Nikdo, ani členové policie, armády či vlády, se nemusí obávat pomsty,“ prohlásil.

Mírová jednání pokračují

Tálibán přistoupil k prohlášení v době, kdy mírová jednání nabírají na intenzitě a za poslední měsíce zaznamenala výrazný pokrok. Přispěla k tomu zejména série setkání mezi zástupci radikálů a speciálním americkým vyslancem Zalmayem Khalilzadem.

Podle agentury Reuters se navíc objevily spekulace, podle kterých by z Afghánistánu mohly být staženy tisíce amerických vojáků. To by přitom představovalo naprostý obrat v americké strategii zvyšování vojenského tlaku proti povstalcům. Ačkoli jsou tyto informace zatím nepodložené, mezi afghánskou veřejností, která násilné převzetí moci Tálibánem v roce 1996 pamatuje, vyvolaly obavy.

Únava válkou

„Nemyslím si, že by se změnilo jejich myšlení. Uvědomili si ale, že bez respektování základních lidských práv nebudou nikdy akceptování mezinárodním společenstvím,“ uvedl mluvčí afghánské nezávislé komise pro lidská práva Bilal Sediqi.

„Vím, že pokud se Tálibán vrátí ke svým dřívějším způsobům, nebude tu pro mě místo,“ řekl reportérům Reuters Abdul z provincie Farah, který již 12 let působí ve službách policie. „Budu stát na straně vlády, ať se rozhodne jakkoli. Ale zatím neztrácím naději v budoucnost. Tálibánci se změnili, vidíme to na nich. Také jsou unavení válkou.“

Volnější režim pro ženy

Radikální hnutí má nejsilnější základnu na jihu a východě země a v současné době ovládá rozsáhlé venkovské oblasti, na kterých vybírá daně a organizuje soudnictví i vzdělávání. Pro řadu konzervativních afghánských zemědělců představuje podle Reuters vláda Tálibánu vítanou stabilitu a přísný režim odpovídá tradičním venkovským zvykům.

Změna přístupu radikálního hnutí má být patrná například v oblasti Aktaš na severu provincie Kundúz, která je jednou z největších bašt povstalců. Tamní ženy podle Reuters uvádí, že se mohou volně pohybovat a nemusí si obličeje zakrývat burkami.

Podle Mudžahída Tálibán nemá nic proti vzdělávání žen, nebo jejich zaměstnávání. Chce ale udržovat jistá kulturní a náboženská pravidla. „Nemáme nic proti působení žen ve vládních organizacích, nebo jejich venkovním aktivitám. Budeme ale proti zanášení oděvů z jiných kultur do naší země,“ řekl mluvčí radikálů.

Lidé změně nevěří

Ne každý je však o změně v myšlení organizace, kterou západní země považují za teroristickou, přesvědčen. „Nějaké změny jsou vidět, ale budou to muset dokázat činy,“ řekl například mluvčí afghánského premiéra Abdulláha Abdulláha Omaid Maisam. Současná vláda podle něj chrání lidská práva a Tálibán musí akceptovat ústavu, aby se zbavil své negativní reputace.

„Podle mého názoru jsou prohlášení Tálibánu o tom, že se změnil, pouze výmluvami, kterými si chtějí získat mezinárodní uznání,“ myslí si učitelka z provincie Balch Malina Hamidi. „Jsem si stoprocentně jistá, že jakmile se dostanou k moci, bude to ten samý Tálibán, který Afghánistánu vládl v devadesátých letech.“